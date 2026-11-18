TPHCM sẽ thu hồi 320 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy; đồng thời chuyển đổi công năng 70 cơ sở sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học, công nghệ.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà, đất công thuộc phạm vi quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo kết quả rà soát đến ngày 25/9, TPHCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối UBND cấp xã có 8.626 cơ sở; khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở.

Ngoài ra, có 129 cơ sở thuộc khối đơn vị sự nghiệp công lập, 93 cơ sở thuộc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được giao nhiệm vụ; cùng 129 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý và nhu cầu sử dụng, thành phố phân loại, xây dựng phương án xử lý cụ thể. Trong đó, 9.849 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Cụ thể, 9.735 cơ sở được các đơn vị hiện quản lý tiếp tục sử dụng; 71 cơ sở được điều hòa giữa các đơn vị và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

Đối với 70 cơ sở, thành phố định hướng chuyển đổi công năng, gồm 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và một cơ sở khoa học, công nghệ... nhằm bổ sung cơ sở vật chất cho các lĩnh vực thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân.

Ngoài ra, 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, trong đó có 258 cơ sở thuộc thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao. Với 12 cơ sở còn lại, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Trụ sở UBND Quận 12 cũ được chuyển thành trường học hồi tháng 8. Ảnh: Tuấn Hùng

Đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp bộ máy, thành phố định hướng chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quản lý quỹ đất phục vụ phát triển.

Liên quan đến 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, trong số 117 cơ sở đã tiếp nhận, thành phố bố trí 44 cơ sở cho các đơn vị tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng 7 cơ sở; giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác 62 cơ sở và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 2 cơ sở.

Hai cơ sở còn lại tiếp tục được tham mưu phương án xử lý. Đối với 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan Trung ương để hoàn thành bàn giao.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, tổng hợp, tham mưu xử lý. Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, tiến độ của từng đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Trọng tâm là đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn tất thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Việc sắp xếp hơn 10.000 cơ sở nhà, đất được kỳ vọng hạn chế tình trạng trụ sở bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

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