Lần đầu tiên đại diện Sở Công Thương TPHCM trực tiếp xuất hiện trên sóng bán hàng trực tuyến (livestream), mở màn chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại số thuộc chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Góp mặt tại phiên phát sóng trực tiếp có ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững TPHCM (Sở Công Thương TPHCM). Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý ngành công thương của Thành phố đồng hành trực tiếp trên sóng livestream của một sàn thương mại điện tử lớn nhằm quảng bá hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu nội địa.

Ông Lê Minh Trung (ở giữa), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững TPHCM tham gia livestream bán hàng. Ảnh: SCT

Sự kiện livestream nói trên diễn ra vào ngày 11/11/2026, nằm trong khuôn khổ Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang tên Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) do UBND TPHCM chỉ đạo triển khai.

Kinh tế số trở thành mũi nhọn trong mùa cao điểm cuối năm

Với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", chiến dịch Vibrant HCMC được thiết kế nhằm tạo cú hích đồng bộ cho các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng nội địa trong giai đoạn mua sắm sôi động nhất năm.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là sự tích hợp chặt chẽ giữa kênh phân phối truyền thống với thương mại điện tử, giải trí và thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, thương mại điện tử được xác định là kênh xung kích giúp doanh nghiệp, tiểu thương mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường, đưa hàng hóa đến tay người dân và du khách nhanh chóng hơn.

Theo định hướng của Thành phố, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp công nghệ, sàn giao dịch trực tuyến không chỉ gia tăng hiệu quả lan tỏa cho các chương trình khuyến mại tập trung, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thực chất trong khâu phân phối và bán lẻ.

Đa dạng hình thức khuyến mại trên không gian mạng

Hưởng ứng lời kêu gọi của TPHCM, các nền tảng thương mại điện tử lớn, đơn cử như Shopee đã triển khai chiến dịch khuyến mãi lớn kéo dài từ ngày 11 đến 13/11 với nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng, cùng các phiên livestream bán hàng kết hợp nội dung giải trí.

Các chương trình khuyến mại được triển khai trên nhiều ngành hàng, gồm điện tử, điện thoại và phụ kiện, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sản phẩm phục vụ đời sống và các nhóm hàng khác. Khách hàng ShopeeVIP cũng có thể tiếp cận những chương trình ưu đãi riêng theo điều kiện áp dụng.

Thông qua hình thức này, người tiêu dùng có thể trực tiếp theo dõi thông tin, tương tác tìm hiểu sản phẩm và tiếp cận các gói trợ giá ở nhiều nhóm ngành hàng thiết yếu như điện tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng... với mức giảm giá dao động từ vài trăm nghìn đồng tùy giá trị đơn hàng và chính sách của từng đơn vị bán hàng.