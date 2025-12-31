“Cú hích” chính sách cho thị trường tiêu dùng trong nước

Theo thông tin từ Cục thống kê, Bộ Tài Chính, trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng 9,3% so với cùng kỳ. Con số này phản ánh sự phục hồi rõ nét của sức mua và niềm tin của người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 8% trở lên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ trụ cột tiêu dùng nội địa vẫn là yêu cầu mang tính chiến lược.[HL1]

Trong bối cảnh đó, Vietnam Grand Sale 2025 được xem là một chính sách mang tính kịp thời, khi lần đầu tiên cho phép doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mại lên tới 100% trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Việc “phá bỏ” giới hạn 50% không chỉ tạo dư địa để doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho và tăng tốc vòng quay vốn, mà còn góp phần lan tỏa lợi ích trực tiếp đến người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy dòng chảy tiêu dùng trong nước, đẩy nhanh quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, chương trình Vietnam Grand Sale 2025 kỳ vọng sẽ tạo ra một "mùa mua sắm đặc biệt", kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng tiếp cận được hàng hóa chất lượng với giá cả ưu đãi nhất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều doanh nghiệp đầu tàu của Việt Nam đã tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có Sabeco.

Chiến lược bắt nhịp mùa tiêu dùng cao điểm của Sabeco

Diễn ra tại Hạ Long ngày 21/12, sự kiện “Extra Special Night” của Bia Saigon Special là một trong những hoạt động chính trong chiến lược quảng bá thương hiệu mùa cuối năm của Sabeco

Để đáp ứng nhu cầu dịp lễ hội và Tết Nguyên đán, Sabeco cho biết đã chủ động xây dựng và triển khai chiến lược thị trường toàn diện, kết hợp giữa các chương trình khuyến mại, quảng bá thương hiệu qua các chuỗi sự kiện âm nhạc giải trí, đổi mới nhận diện bao bì Tết và bảo đảm năng lực chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên quy mô lớn. Chiến lược này của Sabeco nhằm đảm bảo vừa kích cầu ngắn hạn, mà còn hướng đến việc tạo ra những điểm chạm cảm xúc, gắn kết thương hiệu với không khí sum vầy và văn hóa tiêu dùng đặc trưng của dịp lễ, Tết.

Song song với các hoạt động thị trường, Sabeco cũng chú trọng trang bị cho chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và khả năng phục vụ thị trường trên phạm vi toàn quốc. Với hệ thống 25 nhà máy trên toàn quốc, Sabeco có năng lực đáp ứng linh hoạt nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Trước đó, Sabeco cũng đầu tư và đưa vào vận hành kho trung tâm đầu tiên tại TP.HCM. Với tổng diện tích 31.000m2, sức chứa 30.000 pallet, kho trung tâm được vận hành bằng hệ thống quản lý kho (WMS) và hệ thống quản lý vận tải (TMS) nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc bảo quản và lưu trữ hàng hóa, đồng thời đảm bảo tính liên tục trong quá trình sản xuất và cung ứng hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

Gian hàng Bia Saigon tại sự kiện City Tết Fest diễn ra ở TPHCM từ ngày 27-31/12

Ở góc độ rộng hơn, các chương trình kích cầu của Sabeco còn đóng vai trò tạo động lực tiêu thụ cho hệ thống đối tác bán lẻ, đại lý và các hộ kinh doanh nhỏ trên cả nước. Khi sức mua được kích hoạt, vòng quay hàng hóa tại điểm bán được cải thiện, giúp các đối tác gia tăng doanh thu, ổn định hoạt động kinh doanh và sinh kế trong mùa cao điểm.

Cam kết đồng hành lâu dài với các chương trình thúc đẩy tiêu dùng quốc gia

Ngoài những kế hoạch và chiến lược triển khai trong doanh nghiệp, Sabeco cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) – Bộ Công Thương hỗ trợ công tác triển khai của Tháng Kích cầu Quốc gia trên phạm vi toàn quốc, thể hiện cam kết chung tay cùng cơ quan quản lý nhà nước thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco cho biết, mỗi sản phẩm của đều giữ một vai trò nhất định trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

“Khi Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên trong khu vực, Sabeco cũng hướng tới việc vươn cao cùng đất nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế và tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong những khoảnh khắc đời thường cũng như các dịp ăn mừng”, ông Lester Tan nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, các chương trình kích cầu quy mô quốc gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thị trường nội địa và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bích Trâm