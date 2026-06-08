Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng đã trực tiếp lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc cô chuyển hướng sang đóng phim ngắn trong những năm gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn với Litchi News, cô khẳng định không đồng tình với quan điểm cho rằng tham gia phim ngắn đồng nghĩa với việc “hết thời” hay “hạ thấp vị thế nghề nghiệp”. Theo Lý Nhược Đồng, diễn viên là người thể hiện nhân vật, không nên bị giới hạn bởi hình thức sản xuất hay phát sóng.

Lý Nhược Đồng thời gian gần đây tham gia nhiều phim ngắn.

Cô cũng cho rằng phim dài hay phim ngắn chỉ là những phương tiện khác nhau để kể câu chuyện.

Trước đó, Lý Nhược Đồng gây chú ý khi tham gia phim ngắn Phu nhân chuyên trị kẻ không phục 4, vào vai bà ngoại của nam chính.

Trong phim, cô đảm nhận một nhân vật lớn tuổi nhưng mạnh mẽ, cá tính. Sự thay đổi hình tượng này nhận được nhiều phản hồi tích cực, đồng thời cũng khiến ngoại hình trẻ trung của cô tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.

Lý Nhược Đồng trong phim mới:

Tuy nhiên, việc chuyển hướng sang phim ngắn vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều, khi một bộ phận cho rằng đây là bước “đi xuống” trong sự nghiệp.

Bất chấp tranh cãi, Lý Nhược Đồng cho biết tiêu chí chọn vai hiện tại của cô là sự thú vị của nhân vật và cảm xúc khi thể hiện. Chỉ cần vai diễn mang lại sự hứng thú và thử thách bản thân, cô sẵn sàng tham gia mà không đặt nặng hình thức.

Nguồn: Zaobao