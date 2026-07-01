Nhà thơ Hữu Thỉnh và NXB Quân đội nhân dân vừa phối hợp tổ chức ra mắt tiểu thuyết Thép dưới cỏ.

Tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập NXB Quân đội nhân dân khẳng định, nhà thơ Hữu Thỉnh là một trong những cây bút tiêu biểu, thủy chung với đề tài người lính. Sau thành công của nhiều trường ca, như: Đường tới thành phố, Từ chiến hào tới thành phố, Trường ca biển, Trăng Tân Trào và gần đây là Giao hưởng Điện Biên, việc ông tiếp tục thử sức với tiểu thuyết ở tuổi ngoài 80 cho thấy sức sáng tạo bền bỉ của một người nghệ sĩ luôn đau đáu với lịch sử dân tộc.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập NXB Quân đội nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu cho biết, Thép dưới cỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh lấy nguyên liệu từ trận đánh Làng Vây. Tác giả không quá lệ thuộc vào diễn biến hay kết quả của trận đánh, cũng không bị giới hạn bởi góc nhìn của nhân vật "Tôi" trong truyện mà mở rộng không gian, bối cảnh, đi sâu vào khai thác tâm trạng, tính cách, miêu tả, ứng xử của các nhân vật cả ở phía ta và địch.

Lấy bối cảnh chiến dịch Tà Mây - Làng Vây, trận đánh đầu tiên mà Quân giải phóng sử dụng xe tăng tiến công cứ điểm phòng ngự kiên cố của đối phương, Thép dưới cỏ tái hiện một dấu mốc quan trọng của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời khám phá đời sống nội tâm của người lính trước, trong và sau chiến tranh.

Nhà thơ Hữu Thỉnh.

"Tôi đã dốc vào đây tất cả tình cảm sau 13 năm sống và phục vụ trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp và xem đây là cách để trả món nợ lớn với cái nôi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành", nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ.

Ông khẳng định, Làng Vây trong tác phẩm là "Làng Vây của văn học", không phải bản sao của lịch sử. Trên nền tảng sự thật lịch sử, tác phẩm mở rộng không gian sáng tạo để lý giải điều làm nên sức mạnh của người lính, đồng thời phản ánh những ký ức, mất mát, phẩm giá và niềm tin mà chiến tranh để lại trong mỗi con người.

Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Phúc, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa đầu. Ông tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam từ khóa 3 đến khóa 8, giữ cương vị Chủ tịch Hội trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2000 đến năm 2020. Nhà thơ từng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.