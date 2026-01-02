Tiêu tiền triệu, khách vẫn phải canh giờ gửi xe

Là khách hàng thường xuyên mua sắm đồ hiệu, ông Nguyễn Thành Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm không mấy dễ chịu liên quan đến phí gửi xe tại một trung tâm thương mại.

Sau khi dùng bữa và mua sắm với hóa đơn hơn 5 triệu đồng, lúc ra về, ông Hưng vẫn phải trả 50.000 đồng tiền gửi ô tô. Số tiền không lớn, nhưng theo ông, cảm giác như bị “tận thu”. Hiện phí gửi xe ô tô tại đây dao động từ 20.000-30.000 đồng cho 2 giờ đầu, cộng thêm 10.000 đồng cho mỗi giờ tiếp theo.

Ông Hưng cho rằng, việc tính phí gửi xe theo giờ tại một số trung tâm thương mại lớn có thể tạo áp lực tâm lý về thời gian cho khách hàng. Trong quá trình mua sắm, nhiều người phải liên tục canh giờ để tránh “nhảy nấc” phí, từ đó rút ngắn thời gian lưu lại và làm giảm khả năng phát sinh các khoản chi tiêu ngẫu hứng.

Trong khi đó, ông thấy tại nhiều trung tâm thương mại vùng ven, đặc biệt là các mô hình quy mô lớn, việc gửi xe ô tô và xe máy thường được miễn phí. Người tiêu dùng có thể thoải mái ở lại vài tiếng, kết hợp ăn uống, mua sắm, xem phim mà không phải lo thêm chi phí. Chính sự thoải mái này khiến gia đình ông sẵn sàng lái xe xa hơn để đổi lấy trải nghiệm dễ chịu và “đáng tiền” hơn.

Khách hàng phàn nàn vào mua sắm mất tiền gửi xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo ghi nhận thực tế, các trung tâm thương mại nội đô thường áp dụng mức phí gửi xe cao, tính theo giờ, đặc biệt với ô tô. Ngược lại, các trung tâm vùng ven có chính sách gửi xe miễn phí nhiều giờ, thậm chí cả ngày.

Sự khác biệt này còn thể hiện rõ ở không gian đỗ xe. Trong khi bãi xe tại khu vực nội đô thường chật hẹp, dốc cao và khó di chuyển, các trung tâm mua sắm vùng ven lại sở hữu bãi đỗ rộng rãi, được quy hoạch bài bản, hiện đại và dễ tiếp cận, giúp khách hàng yên tâm lưu trú lâu hơn.

Nếu miễn phí, không còn chỗ cho khách gửi xe

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Thanh Tùng (quản lý cấp cao tòa nhà và trung tâm thương mại) cho biết các trung tâm thương mại tại khu vực lõi đô thị, trong vành đai 1 không thể áp dụng chính sách miễn phí gửi xe như các khu vực vùng ven.

Trong bối cảnh quỹ đất nội thành khan hiếm và áp lực giao thông rất lớn, nếu không thu phí theo giờ, bãi xe sẽ nhanh chóng bị “lấp đầy” bởi những người gửi xe đi làm tại các văn phòng lân cận, thay vì khách vào mua sắm.

Theo ông Tùng, với chi phí vận hành lớn từ hệ thống thông gió, chiếu sáng, an ninh cho đến bảo hiểm rủi ro tại các tầng hầm “đất vàng”, nguồn thu từ gửi xe thực tế cũng khó có thể bù đắp đầy đủ.

Các đơn vị quản lý vận hành trung tâm mua sắm thấu hiểu sự bất tiện của khách hàng, nhưng buộc phải duy trì rào cản này nhằm điều tiết hạ tầng và ưu tiên không gian cho những người thực sự có nhu cầu.

Tại Singapore, các trung tâm thương mại lớn như VivoCity vẫn thu phí gửi xe theo giờ, dao động 2-4 SGD/giờ (khoảng 35.000-70.000 đồng). Tuy nhiên, họ thường miễn phí 1-2 giờ đầu hoặc hoàn phí nếu khách mua sắm đạt giá trị hóa đơn nhất định.

Các trung tâm thương mại vùng ven áp dụng chính sách miễn phí gửi xe không phải vì chi phí vận hành thấp hay “dễ dãi” trong quản lý, mà xuất phát từ chiến lược thu hút và giữ chân khách hàng.

Thứ nhất, do nằm xa khu trung tâm, khách hàng thường phải di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy cá nhân. Nếu vẫn thu phí gửi xe cao, họ sẽ thiếu động lực đi xa, nhất là khi có nhiều lựa chọn giải trí thuận tiện hơn.

Thứ hai, các trung tâm vùng ven sở hữu quỹ đất lớn, cho phép quy hoạch bãi đỗ xe rộng rãi, với chi phí trên mỗi chỗ đậu thấp hơn đáng kể so với nội đô.

Trong bối cảnh này, bãi xe không được coi là nguồn doanh thu trực tiếp, mà là một phần chi phí đầu tư cho trải nghiệm, nhằm kéo dài thời gian lưu trú của khách hàng. Khi không phải lo phí gửi xe, người tiêu dùng sẵn sàng ở lại lâu hơn, ăn uống, mua sắm nhiều hơn và phát sinh thêm các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch.

Thứ ba, các trung tâm vùng ven thường định vị mình là điểm đến “cả ngày” cho gia đình và nhóm bạn, chứ không chỉ là nơi mua sắm nhanh. Việc miễn phí gửi xe tạo cảm giác thoải mái, thư giãn, khuyến khích khách hàng coi trung tâm thương mại như một không gian sinh hoạt cuối tuần.

Về dài hạn, doanh thu từ ăn uống, giải trí và bán lẻ mà khách hàng mang lại vượt xa giá trị phí gửi xe, khiến chính sách miễn phí trở thành một khoản đầu tư hiệu quả để xây dựng thói quen và lòng trung thành của người tiêu dùng.

Thu phí gửi xe thế nào cho phù hợp?

Chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn cho rằng, nhiều quán ăn và nhà hàng tại khu vực trung tâm đã áp dụng hình thức đóng dấu hoặc phát vé gửi xe miễn phí cho khách hàng. Cách làm này cho thấy doanh nghiệp hiểu rằng chi phí gửi xe, dù không lớn, vẫn tác động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng.

Dưới góc độ bán lẻ - dịch vụ, việc hỗ trợ phí gửi xe không đơn thuần là một ưu đãi nhỏ, mà là công cụ hiệu quả để giảm rào cản trải nghiệm và gia tăng giá trị tổng thể. Khi được hỗ trợ hoặc miễn phí gửi xe, khách hàng có xu hướng ở lại lâu hơn và sẵn sàng quay trở lại trong những lần sau.

Theo ông Sơn, lập luận cho rằng khu trung tâm thiếu chỗ đậu xe nên không thể miễn phí hoàn toàn là đúng về mặt vận hành, nhưng nếu dừng ở đó thì chưa đủ về mặt chiến lược bán lẻ.

Giải pháp hợp lý không phải là miễn phí tràn lan, mà là miễn phí có điều kiện và có mục tiêu. Các trung tâm thương mại có thể áp dụng chính sách miễn phí 2-3 giờ đầu cho khách có hóa đơn mua sắm, ăn uống hoặc xem phim, đồng thời tăng mức phí đối với các trường hợp gửi xe không phát sinh tiêu dùng hoặc gửi quá thời gian tiêu chuẩn. Việc truyền thông rõ ràng về quyền lợi gửi xe miễn phí sẽ giúp khách hàng cảm thấy được chào đón, thay vì bị kiểm soát.

“Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trung tâm thương mại nào biết ưu tiên chỗ đỗ xe cho đúng khách, đúng thời gian và đúng trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội giữ chân khách hàng và duy trì sức sống dài hạn”, ông Sơn nói.