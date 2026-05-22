Với hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Tiger Beer luôn thể hiện dấu ấn tiên phong với những thay đổi đột phá. Dòng sản phẩm Tiger Êm mới được ủ từ lúa mạch nướng nhẹ và trải qua quy trình lên men Extra Smooth, mang đến chất bia êm mượt, giữ trọn hương thơm đại mạch, cùng hậu vị “đã”.

Tiger Êm ra mắt với thông điệp “Vị Êmmm, Hậu Đãaa…!”, có thể phù hợp với các dịp uống thường ngày với mức giá dễ tiếp cận.

Tiger Êm mới với dạng lon tiêu chuẩn 330ml trong thùng 24 lon

Bà Huỳnh Phương Thảo - Giám đốc Tiếp thị cấp cao Nhãn hiệu Tiger Beer chia sẻ: “Mỗi bước tiến của Tiger Beer trong hơn 3 thập kỷ qua tại Việt Nam luôn gắn liền với việc thấu hiểu và nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những dòng bia mới, vị êm, phù hợp cho những dịp vui thường nhật, chúng tôi kỳ vọng Tiger Êm mới sẽ đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu thưởng thức đó, mang đến một sự kết hợp bất ngờ giữa chất bia êm, thơm vị đại mạch, cùng hậu vị “đã”, và chất lượng quốc tế”.

Trong giai đoạn ra mắt, sản phẩm Tiger Êm mới quy cách thùng 24 lon 330ml sẽ chính thức có mặt tại các kênh phân phối ở khu vực TP.HCM (cũ).

“Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia”

(Nguồn: Heineken Việt Nam)