Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bổ sung nhiều quy định liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nghị định được ban hành ngày 30/3 và có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo Điều 30, mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như uống rượu, bia tại địa điểm cấm theo quy định hoặc xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, gồm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập hoặc trong thời gian nghỉ giữa giờ; ép buộc người khác uống rượu bia.

Điều 31 quy định phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc không niêm yết thông báo “không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi” tại vị trí dễ quan sát. Hành vi bán rượu, bia qua sàn thương mại điện tử nhưng không có biện pháp ngăn chặn người dưới 18 tuổi tiếp cận, mua hàng sẽ bị phạt nặng từ 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, Điều 34 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, người đứng đầu có thể bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại rượu bia; không triển khai quy định cấm uống rượu, bia trong thời gian làm việc; không nhắc nhở, ngăn chặn hành vi vi phạm trong phạm vi quản lý.

Đối với cơ sở kinh doanh, Điều 35 nêu rõ mức phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc không có cảnh báo, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Đáng chú ý, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sẽ áp dụng với các hành vi sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi tham gia trực tiếp vào hoạt động mua, bán rượu bia hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm không chính xác, thiếu cơ sở khoa học.