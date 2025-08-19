TikTok ra bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng mới.

TikTok vừa công bố bản cập nhật bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, nhằm củng cố môi trường an toàn cho tất cả người dùng khi sáng tạo, khám phá và kết nối trên nền tảng.

Ông Sandeep Grover, Giám đốc Toàn cầu phụ trách An toàn và Bảo mật của TikTok cho biết, nền tảng này tiếp tục duy trì các quy tắc nền tảng, vì tin rằng sự an toàn là yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, sự chân thực và nguồn cảm hứng bất tận.

Lần cập nhật này khẳng định cam kết bền vững của TikTok trong việc bảo vệ người dùng, với ngôn ngữ giản lược, dễ tiếp cận hơn, minh bạch hơn cùng nhiều chính sách mới được phát triển. Bản cập nhật này tiếp nối những nỗ lực của TikTok về tin cậy và an toàn, với việc bổ sung một loạt tính năng an toàn cho thanh thiếu niên và gia đình, người sáng tạo, và toàn bộ cộng đồng TikTok.

Những thay đổi đáng chú ý của TikTok

Ông Sandeep Grover cho biết, TikTok cập nhật Tiêu chuẩn Cộng đồng hiện có với mong muốn lớn nhất là làm cho các quy định trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn, giúp mọi người dễ dàng tuân thủ.

Những thay đổi này được hình thành dựa trên các cuộc trò chuyện và buổi làm việc nhóm với các nhà sáng tạo nội dung, để có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của họ. Bên cạnh đó, TikTok cũng đã tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia và tổ chức đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau, bao gồm cả các Hội đồng Cố vấn khu vực.

Đáng chú ý là, các nhà sáng tạo nội dung đã đặc biệt đề xuất về việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản, các định nghĩa minh bạch, và một cơ chế thực thi nhất quán. Nhờ đó, họ có thể tự tin tuân thủ quy tắc và phát triển những cộng đồng của mình.

Đáp lại, TikTok đã bổ sung thêm phần “Tóm tắt quy tắc”, nhằm cung cấp các bản tóm tắt khái quát về từng chính sách, giúp thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn. Một số quy tắc và chuẩn mực mới bao gồm: các quy định mới nhằm xử lý hiệu quả hơn các nội dung sai lệch; điều chỉnh chính sách hiện có - ví dụ với hành vi bắt nạt và nội dung giảm cân; và hợp nhất các quy định rời rạc liên quan đến cờ bạc, rượu, thuốc lá, ma túy, súng và vũ khí nguy hiểm thành một chính sách chung về hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát.

Để giúp người sáng tạo nội dung và người dùng hiểu rõ hơn các quy tắc áp dụng cho tài khoản và sản phẩm của mình, TikTok đã mở rộng mục 'Tài khoản và Tính năng' nhằm chia sẻ rõ hơn các biện pháp an toàn đối với các tính năng như tin nhắn trực tiếp, bình luận, LIVE và TikTok Shop.

Bên cạnh đó, TikTok cũng đã tăng cường tính minh bạch về cách thực thi các quy tắc của mình. Ví dụ, làm rõ cách TikTok đối phó với những mối nguy hại mới xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng. Đồng thời, cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về việc các chính sách của TikTok được điều chỉnh và áp dụng ở từng vùng miền ra sao, để đảm bảo phù hợp và tôn trọng các giá trị văn hóa, chuẩn mực của cộng đồng địa phương.

Cách TikTok thực thi các quy tắc

Khi củng cố bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, TikTok đồng thời tăng cường hướng dẫn và đào tạo để đảm bảo đội ngũ kiểm duyệt và hệ thống công nghệ áp dụng quy định một cách thống nhất và chính xác.

TikTok tiếp tục đầu tư vào các công nghệ kiểm duyệt, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm mở rộng cách tiếp cận để nâng cao hiệu quả thực thi. Hiện tại, hơn 85% nội dung vi phạm được phát hiện và xử lý bằng công nghệ tự động, trong đó 99% được gỡ bỏ trước khi có báo cáo từ người dùng. Đồng thời, TikTok cũng tạo điều kiện để nhà sáng tạo dễ dàng khiếu nại khi nội dung bị gỡ hoặc hạn chế, và tỷ lệ khiếu nại vẫn duy trì ổn định ngay cả khi áp dụng nhiều công nghệ kiểm duyệt tự động hơn.

TikTok sẽ bắt đầu thông báo đến toàn bộ người dùng về các cập nhật mới trong bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng. Những thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 13/9. “Chúng tôi khuyến khích tất cả thành viên cộng đồng chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định cũng như công cụ hỗ trợ, để việc sáng tạo, chia sẻ và khám phá trên TikTok luôn an toàn và tích cực", ông Sandeep Grover nói.