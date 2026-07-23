Theo anh Dũng, hoạt động được duy trì đều đặn bằng sự chung tay của nhiều tấm lòng.

TikToker Dũng Bánh Mì chuẩn bị bánh mì cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Từ sáng sớm, căn bếp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phước đã rộn ràng tiếng người sơ chế thực phẩm, nấu nướng và đóng gói từng phần cơm. Mỗi người một việc, người vo gạo, người cắt rau, người chia thức ăn vào hộp trước khi các suất cơm được chuyển đến tay người cần.

Anh Phạm Ngọc Dũng, hay còn được biết đến với biệt danh Dũng Bánh Mì và các mạnh thường quân tài trợ kinh phí để góp phần duy trì hoạt động của bếp ăn. Các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phước đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và đóng gói, tạo nên guồng quay đều đặn.

Anh Phạm Ngọc Dũng nhận thư tri ân vì những đóng góp duy trì bếp ăn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phước (Đồng Nai). Ảnh: NVCC

Theo anh Phạm Ngọc Dũng, bếp cơm được duy trì từ mong muốn mang đến những bữa ăn đủ đầy cho người có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm tham gia thiện nguyện, anh nhận thấy một suất cơm nóng có ý nghĩa thiết thực với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay người lao động nghèo.

"Điều tôi trân trọng nhất là các cô, các chị luôn sẵn sàng có mặt từ rất sớm để cùng nấu cơm. Nếu chỉ có một mình thì sẽ rất khó duy trì đều đặn như vậy", anh Dũng chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Ngoài bếp cơm 0 đồng tại An Phước, anh Phạm Ngọc Dũng còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Tuy nhiên, bếp cơm vẫn là chương trình được duy trì thường xuyên nhất bởi đây là hoạt động có thể giúp đỡ người dân mỗi tuần.

Theo Phạm Ngọc Dũng, điều anh mong muốn không chỉ là trao đi những suất cơm miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Anh cho rằng khi mỗi người đóng góp một phần, dù là kinh phí hay công sức, sẽ có thêm nhiều người được nhận sự hỗ trợ đúng lúc.

"Tôi chỉ mong bếp cơm có thể duy trì lâu dài để mỗi tuần vẫn có những bữa ăn được trao đi bằng sự chung tay của mọi người", anh Dũng nói.

Phạm Ngọc Dũng sinh năm 1987, quê Đồng Nai, là nhà sáng tạo nội dung trên Facebook và TikTok. Anh bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện từ năm 2019, nỗ lực duy trì các hoạt động này với sự đồng hành của các tình nguyện viên và mạnh thường quân trong, ngoài nước.