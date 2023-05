Bếp ăn 0 đồng

Sáng sớm, Mai Tú (còn gọi là Tú Mai, 31 tuổi, Nghệ An) gác lại công việc, đến quán ăn nhỏ nằm cạnh cổng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, TP Vinh, Nghệ An. Quán nhỏ được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, thu hút thực khách bởi tấm bảng nền xanh in dòng chữ đỏ: Bếp ăn 0 đồng.

Đây là dự án mà hot TikToker Mai Tú và người vợ nổi tiếng mạng xã hội Trương Thị Huyền (29 tuổi) của mình ấp ủ từ lâu. Sau khi chuẩn bị đủ kinh phí, cả hai quyết định mở bếp ăn để phục vụ bệnh nhân, người dân khó khăn.

Mai Tú chia sẻ: “Tôi thấy mình được đời cho nhiều thứ nên muốn chia sẻ những may mắn ấy với người khó khăn hơn mình. Trước đây, tôi cũng làm từ thiện. Nhưng bây giờ, tôi muốn hoạt động thiện nguyện của mình có tính lâu dài, cố định ở một nơi nào đó.

Mai Tú và vợ Trương Huyền được nhiều người biết đến là những TikToker triệu view.

Với cách này, tôi có thể giúp đỡ một cách thường xuyên, lâu dài cho bà con ở một vị trí, khu vực cụ thể. Khi xem video về bếp ăn 0 đồng của một chị ở miền Tây, tôi bị thu hút và lên kế hoạch, chuẩn bị kinh phí để mở bếp ăn tương tự tại quê nhà”.

Sau một thời gian chuẩn bị, Mai Tú và vợ quyết định thuê mặt bằng, mở bếp ăn gần cổng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Vợ chồng hot TikToker lựa chọn nơi đây vì nhiều lý do. Đầu tiên, bệnh viện này chưa có căng tin nên bếp ăn của Tú sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân.

Tú cũng cố gắng thuê mặt bằng mở bếp ăn càng gần cổng bệnh viện càng tốt. Bởi anh biết bệnh nhân chạy thận sức khỏe yếu nên nếu bếp ăn gần bệnh viện, họ sẽ đỡ cực hơn.

Bếp ăn được Mai Tú và vợ thành lập từ tiền túi của mình.

Ngày 10/5, Bếp ăn 0 đồng của vợ chồng Mai Tú bắt đầu hoạt động. Bếp ăn mở cửa trong khung giờ từ 10h30 đến 13h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Bếp phục vụ các món ăn thuần chay nhưng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Dù giá 0 đồng, mỗi suất cơm của bếp ăn đều có 5 món gồm: món chính, 2 món rau, 1 món nấm và canh. Một tuần, bếp nấu cơm từ thứ Hai đến thứ Năm. Thứ Sáu, bếp ăn nấu mì xào hạt sen, rau củ quả... Hai ngày cuối tuần, bệnh nhân không đến bệnh viện chạy thận nên bếp tạm nghỉ.

Thực đơn món ăn trong tuần được Mai Tú dán công khai ở bếp để bà con dễ dàng theo dõi. Nếu tính theo giá thị trường, một suất cơm chay của bếp ăn trị giá hơn 25.000 đồng.

Mỗi ngày, từ 8h-10h, có rất nhiều bệnh nhân, người khó khăn đến nhận phiếu cơm tại bếp ăn.

Không nhận tiền hỗ trợ

Từ khi mở cửa hoạt động, Bếp ăn 0 đồng của vợ chồng Mai Tú không phân biệt thực khách là người giàu hay bệnh nhân nghèo. Ai đến, bếp ăn đều vui vẻ tiếp đón, phục vụ.

Tuy nhiên, do nằm gần bệnh viện, đa số thực khách đều là bệnh nhân, người dân khó khăn ở gần bệnh viện. Đặc biệt là những bệnh nhân đang chạy thận tại đây.

Không gian bếp ăn khiêm tốn nên Mai Tú quyết định phát phiếu nhận cơm cho bệnh nhân, người nghèo để tránh việc người dân tụ tập đông, gây ách tắc giao thông.

Mỗi sáng, từ 8h-10h, Mai Tú sẽ phát hơn 100 phiếu nhận cơm cho bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bếp ăn phục vụ miễn phí các suất cơm thuần chay nhưng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Sau khi nhận phiếu, bệnh nhân trở về bệnh viện. Từ 10h30-11h, bà con có phiếu sẽ đến quán dùng bữa hoặc nhận suất cơm đem về nhà.

Sau gần 1 tháng hoạt động, mỗi ngày bếp ăn của vợ chồng Mai Tú cung cấp hơn 100 suất ăn. Hoạt động này khiến nhiều bệnh nhân, người dân khó khăn xung quanh Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh xúc động.

Chứng kiến việc làm ý nghĩa của vợ chồng Mai Tú, nhiều mạnh thường quân, người có lòng hảo tâm có ý góp sức, hỗ trợ kinh phí duy trì bếp ăn. Tuy nhiên, Mai Tú kiên quyết từ chối. Nam hot Tiktoker không nhận sự hỗ trợ bằng tiền.

Anh nói: “Tôi không muốn nhận tiền vì đây là việc làm từ tâm. Nếu nhận tiền và có nhiều tiền quá, tôi sợ tâm mình sẽ hư. Tôi sẽ cố gắng hoạt động đúng trong khả năng của mình. Trước đó, tôi cũng đã lập một quỹ riêng để hoạt động bếp ăn. Quỹ này đủ để duy trì bếp ăn từ 1-2 năm”.

Dù không nhận hỗ trợ bằng tiền, vợ chồng hot TikToker xứ Nghệ vẫn hoan nghênh những sự giúp đỡ bằng hiện vật của mọi người. Bếp ăn sẵn sàng nhận rau củ, gạo, gia vị… từ những người có lòng hảo tâm.

Song, nếu đã cảm thấy đủ, Mai Tú cũng sẽ không nhận thêm để tránh việc không thể bảo quản tốt khiến thực phẩm bị hỏng gây lãng phí.

Mai Tú không nhận tiền hỗ trợ của mạnh thường quân nhưng sẽ nhận sự giúp đỡ bằng hiện vật như rau củ, gia vị, gạo...

Là người nổi tiếng, sở hữu kênh TikTok có 1,4 triệu lượt theo dõi, 40,2 triệu lượt xem, khi mở Bếp ăn 0 đồng, vợ chồng Mai Tú gặp nhiều ánh mắt hoài nghi. Thậm chí, có người còn cho rằng nam Tiktoker đang cố ý câu view, like.

Tuy vậy, Mai Tú cho biết anh không phiền lòng về những sự hoài nghi hay phán xét này của cộng đồng mạng. Anh tâm sự: “Khi thành lập Bếp ăn 0 đồng, tôi chấp nhận việc bị nhiều người chê bai, cho rằng đang làm nổi, câu like, câu view. Bởi, tôi làm việc này chỉ để lan tỏa những điều tốt đẹp.

Tôi thấy mình không làm gì sai cả nên không sợ người đời bàn tán, khen chê. Khi mở quán, tôi cũng làm video và chia sẻ thẳng thắn rằng, nếu tôi làm nổi mà tốt cho người, tốt cho đời thì tôi làm màu, làm nổi cả đời này cũng được”.

