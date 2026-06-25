Phiên Mega Live đặc biệt: Không vì mưu sinh mà vì những nụ cười trẻ thơ

Ngày 14/6, chương trình Mega Livestream "Tiếp sức hoa mặt trời" với thông điệp "Mỗi đơn hàng - Thắp một hy vọng" nhằm gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư chương trình "Ước mơ của Thúy", đã diễn ra từ 9h-24h (15 tiếng liên tục) và phát trực tiếp trên nền tảng TikTok.

Là một streamer chuyên nghiệp, việc đứng trước máy quay hàng giờ đồng hồ để chốt đơn, tạo doanh số là công việc thường nhật của Hạnh Mikixi. Tuy nhiên, phiên Mega Livestream kéo dài 15 tiếng liên tục tại chiến dịch “Tiếp sức hoa mặt trời” mang lại cho cô những cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Hạnh Mikixi đứng thử sân khấu, trao đổi kỹ thuật cùng ekip trước giờ G

Nếu như các phiên live hàng ngày mang áp lực chỉ số kinh doanh thì phiên live này đối với Hạnh lại ngập tràn động lực tự nhiên. Theo cô, việc trích doanh thu ủng hộ Quỹ “Ước mơ của Thúy” để hỗ trợ các bệnh nhi ung thư đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong trái tim của một người mẹ.

Hạnh Mikixi tâm sự: “Khi trực tiếp đứng ở đây, nhìn thấy sự chung tay của Ban tổ chức và các nhãn hàng, Hạnh làm việc quên cả mệt mỏi. Với tư cách là một người mẹ có hai con nhỏ, Hạnh đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của các bậc phụ huynh có con bị bạo bệnh. Phiên live này không còn áp lực kiếm tiền cho bản thân mà áp lực làm sao phải lan tỏa thật tốt để có thêm nhiều liều thuốc, nhiều nụ cười cho các con. Đó là động lực lớn nhất giúp Hạnh giữ năng lượng xuyên suốt từ sáng đến nửa đêm”.

Hạnh Mikixi rạng rỡ tương tác cùng khán giả trong phiên Mega Livestream chính thức

Từ sàn diễn thời trang đến bước ngoặt “bão giông” của bà mẹ đơn thân

Không chỉ là một streamer năng nổ, Hạnh Mikixi mang đến chương trình một tinh thần cống hiến hết mình. Đằng sau nguồn năng lượng tích cực ấy là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của một người mẹ đơn thân tự thân lập nghiệp.

Trước khi được biết đến là một gương mặt livestream nổi bật trên nền tảng số, Hạnh Mikixi vốn có nền tảng vững chắc trong vai trò là một người mẫu thời trang. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh, lookbook đã rèn luyện cho cô tư duy thẩm mỹ cao và phong thái tự tin trước ống kính.

Tính đến thời điểm hiện tại, kênh nội dung cá nhân của Hạnh Mikixi đã chạm mốc ấn tượng với hơn 811.000 người theo dõi và hơn 12 triệu lượt yêu thích - minh chứng cho sức ảnh hưởng và uy tín của cô đối với giới trẻ.

Ít ai biết rằng đằng sau hào quang số trên là một hành trình dài “vượt bão” của Hạnh Mikixi. Đang có một tổ ấm hạnh phúc, sóng gió bất ngờ ập đến buộc Hạnh phải bước vào hành trình của một người mẹ bỉm sữa đơn thân. Suốt gần 4 năm qua, một mình gánh vác sự nghiệp, một mình nuôi dạy hai đứa con nhỏ, áp lực và khó khăn chồng chất lên đôi vai gầy.

“Nhiều người nói Hạnh mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ này không phải do mình cố gồng lên mà chỉ là sau bao nhiêu thử thách, mình nhận ra bản thân không còn bóng dáng của người phụ nữ yếu đuối thích được che chở ngày xưa nữa. Vì mình biết, mình là chỗ dựa duy nhất, là bầu trời của hai con. Hạnh nhất định không bao giờ cho phép mình đi lùi”, cô trải lòng.

Chính quyết tâm sắt đá ấy đã đưa Hạnh Mikixi vào con đường khởi nghiệp livestream.

"Ai cũng có cơ hội để thành công"

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mang lại cho quỹ thiện nguyện, thông qua hành trình lội ngược dòng của chính mình và sự góp mặt tại một chiến dịch tầm cỡ, Hạnh Mikixi muốn gửi gắm một thông điệp thúc đẩy tinh thần đến cộng đồng các bạn KOC, KOL trẻ tuổi đang trên con đường lập nghiệp.

“Hạnh từng xuất phát từ số 0, thậm chí là số âm khi bão giông cuộc đời ập đến. Nhưng nếu một bà mẹ bỉm sữa đơn thân với hai con nhỏ như Hạnh làm được thì các bạn trẻ, các bạn KOC, KOL ngoài kia hoàn toàn có thể làm được. Con đường phát triển sự nghiệp luôn có thử thách, nhưng hãy vững tin và tự tin vào giá trị của bản thân. Chỉ cần bạn kiên trì, làm nghề bằng cái tâm trong sáng và sự chỉn chu, ai cũng có cơ hội gặt hái thành công và tạo ra giá trị cho xã hội”, Hạnh Mikixi khẳng định.

Khép lại phiên livestream đầy thử thách nhưng gặt hái nhiều quả ngọt, ngọn lửa yêu thương và tinh thần tự lập từ người mẹ đơn thân Hạnh Mikixi vẫn tiếp tục lan tỏa, khắc họa chân dung một thế hệ nhà sáng tạo nội dung mới: Bản lĩnh, kiên cường và luôn hướng về cộng đồng.

Bích Đào