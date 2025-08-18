Tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội

Trung Sơn là xã đặc biệt khó khăn ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Phía Đông giáp xã Pa Cò (tỉnh Hòa Bình), phía Tây giáp xã Trung Lý và Mường Lý, phía Bắc giáp xã Xuân Nha (tỉnh Sơn La). Xã có diện tích tự nhiên hơn 7.600 ha, gồm 6 bản với 790 hộ, 3.190 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 53%.

Những buổi chiều ở vùng núi cao, trên kênh TikTok “Người ở bản”, Đại úy Hà Văn Đức - Công an xã Trung Sơn thường xuất hiện các buổi phát trực tiếp giản dị. Trong khung hình, anh mặc sắc phục công an, vừa phổ biến thông tin pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, vừa giới thiệu từng bó rau, cân măng rừng, quả bí đỏ hay gói mộc nhĩ khô của bà con.

Các chiến sĩ công an xã Trung Sơn xuống tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: CTV

Anh Đức cho biết, khoảng 5 tháng trước, anh được điều động từ Công an huyện Quan Hóa (cũ, trước khi giải thể) về nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Trung Sơn.

Trung Sơn từng là điểm nóng về ma túy, an ninh phức tạp, đời sống người dân nhiều thiếu thốn. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, anh cùng cán bộ, chiến sĩ công an xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong một lần tuần tra tại bản Ta Bán, anh cùng đồng đội phát hiện nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi tù vì ma túy, không người chăm sóc. Cảm thông với hoàn cảnh ấy, các cán bộ công an đã tặng quà, thăm hỏi và chia sẻ câu chuyện lên TikTok. Những hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem.

“Nhận thấy các clip đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm, anh em đã báo cáo thủ trưởng đơn vị và được đồng ý cho sử dụng mạng xã hội như một kênh dân vận để giúp đỡ người dân. Nhiều mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ vật chất thông qua chính quyền địa phương, kịp thời trao đến tay các em nhỏ vùng cao”, anh Đức chia sẻ.

Ngoài giờ làm việc, anh Đức lại livestream bán hàng giúp người dân. Ảnh: CTV

Ngoài các video kêu gọi sự hỗ trợ, anh Đức còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, nâng cao nhận thức cho người dân.

Dạy người dân bán hàng online

Nhận thấy bà con còn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, anh Đức nảy ra ý tưởng livestream bán hàng giúp dân và hướng dẫn bà con cách bán hàng online.

“Ban đầu cũng có chút ngại, nhưng nghĩ đến công sức của bà con, tôi mạnh dạn đứng trước camera, vừa trò chuyện, vừa giới thiệu sản phẩm. Không ngờ chỉ sau vài buổi, hàng chục đơn hàng đã được chốt”, Đại úy Đức nhớ lại.

Nhiều trẻ em vùng cao được các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các livestream của anh Đức. Ảnh: CTV

Điều đặc biệt là trong mỗi buổi phát sóng, anh Đức đều mặc sắc phục công an. Với bà con, đó là minh chứng rõ ràng cán bộ công an đang đồng hành cùng dân, bảo đảm sự minh bạch, uy tín cho sản phẩm. Với người mua, đó là sự yên tâm về chất lượng hàng hóa.

Những buổi livestream của anh Đức không cầu kỳ về ánh sáng hay kỹ thuật. Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài lời giới thiệu mộc mạc nhưng chân thành đã thu hút hàng trăm lượt theo dõi và đặt hàng. Nhiều đơn được chuyển đến các tỉnh khác, mở ra thị trường rộng lớn hơn cho nông sản vùng cao.

“Không chỉ bán hàng giúp dân, tôi còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi phát sóng. Có khi là vài phút nhắc nhở bà con cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, khi lại hướng dẫn thanh niên phòng tránh tệ nạn xã hội, hay chia sẻ về luật giao thông đường bộ”, anh Đức nói.

Sau thời gian thử nghiệm, thấy hiệu quả rõ rệt, Đại úy Đức còn mở các buổi hướng dẫn bà con tự bán hàng online. Anh tận tình chỉ cách tạo tài khoản, chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả ngắn gọn, và quan trọng nhất là giữ chữ tín khi giao hàng.

Một số thanh niên trong xã được anh động viên thử sức làm “người bán hàng trực tuyến” đã nhanh chóng thích nghi. Nhờ đó, các sản phẩm như mật ong rừng, rượu cần, mộc nhĩ, gà đồi… không còn bó hẹp trong bản làng, mà đã vươn ra các thành phố lớn.

Anh Tài vui mừng vì bán được nhiều sản phẩm thông qua mạng xã hội. Ảnh: CTV

Anh Phạm Bá Tài (SN 1999), trú tại bản Chiềng, xã Trung Sơn cho biết: “Vợ chồng tôi thường làm măng ớt để bán nhưng trước đây số lượng bán ra rất ít. Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ công an, chỉ trong một tháng, chúng tôi đã bán được hơn 100 bình măng ớt”.

Ông Hà Xuân Trường - Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết, Đại úy Hà Văn Đức không chỉ biến mạng xã hội thành kênh tuyên truyền pháp luật, mà còn là cầu nối đưa nông sản vùng cao đến với thị trường rộng lớn.

“Mạng xã hội vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng qua cách làm sáng tạo của Đại úy Đức, nó trở thành công cụ hữu ích để chính quyền và người dân kết nối, xây dựng đời sống văn hóa và pháp luật lành mạnh”, ông Trường nói.