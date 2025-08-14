Từ hai bàn tay trắng tới tạo sinh kế ổn định cho 20 hộ dân

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Vừ A Ly (sinh năm 1993) ở bản Hang Trùng, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030, khiến nhiều người cảm phục về ý chí vươn lên thoát nghèo của một thanh niên DTTS.

Sinh sống ở một xã vùng cao, gia đình của Vừ A Ly cũng như nhiều người dân khác bao năm chỉ biết canh tác nông nghiệp theo kiểu truyền thống, gặp rất nhiều khó khăn. Những thanh niên như Ly loay hoay không biết hướng đi nào để khởi nghiệp vươn lên.

Năm 2021, Ly may mắn được Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và Ngân hàng Thế giới tài trợ khởi nghiệp. Lần đầu tiên, chàng trai người Mông biết đến khái niệm nông nghiệp hữu cơ và nhu cầu rau sạch tại các thị trường lớn như Hà Nội.

Anh được hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và kết nối với thị trường, được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý chí thoát nghèo của Vừ A Ly: “Một gia đình mỗi năm cung ứng ra thị trường 100 tấn rau là nỗ lực rất lớn”.

“Từ hai bàn tay trắng, với khoảng 5.000m2 đất, tôi đã mạnh dạn trồng thử một số loại cây như cần tây, xà lách, và một số loại rau khác. Ban đầu, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, đầu ra cũng chưa ổn định. Nhiều khi thu về không bù chi, có những năm mất trắng, thiệt hại do mưa đá” - Vừ A Ly kể.

Nhưng rồi nhờ sự đồng hành của các cán bộ khuyến nông địa phương, đặc biệt là Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc cũng như các cán bộ của Ủy ban Dân tộc, chàng trai 9x người Mông từng bước vượt qua khó khăn.

“Hiện nay, tôi đã phát triển diện tích đất sản xuất lên gần 30ha, thành lập hợp tác xã rau hữu cơ tại bản Hang Trùng, với sự tham gia liên kết của hơn 20 hộ dân từ các xã Mai Sơn, Mộc Châu… Mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 hộ lao động địa phương, thu nhập trung bình 7-10 triệu đồng/tháng/người. Gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên ổn định, mỗi năm cung cấp khoảng 100 tấn rau cho các siêu thị mini và một số cửa hàng tại Hà Nội, từng bước xây dựng thương hiệu rau hữu cơ trên chính quê hương mình” - Ly phấn khởi khoe.

Vừ A Ly chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình tại hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đề xuất lập quỹ riêng cho thanh niên DTTS khởi nghiệp

Nhìn lại chặng đường qua, Vừ A Ly bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước đã cho triển khai dự án hỗ trợ khởi nghiệp để mở ra con đường mới, truyền cảm hứng và chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho những thanh niên DTTS.

“Hiện nay, cuộc sống của tôi và bản làng đã thay đổi rất nhiều. Một phần là nhờ Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế cho thanh niên DTTS. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội vươn lên, phát triển bản thân, góp phần phát triển quê hương”, Vừ A Ly tâm sự.

“Những chính sách đúng đắn, thiết thực từ hệ thống đường, trường, trạm, điện, đến hỗ trợ giáo dục, đào tạo, cũng như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã làm thay đổi tận gốc đời sống người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi. Tôi cảm thấy may mắn khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, dành riêng một Chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào DTTS để chúng tôi có cơ hội vươn lên” - Ly bày tỏ.

Từ thực tiễn mô hình của mình, Vừ A Ly kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; có chính sách kết nối và hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bào DTTS.

Chàng thanh niên người Mông cũng đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục hỗ trợ cho thanh niên DTTS khởi nghiệp, tạo ra sân chơi cộng đồng để mọi người có thể chia sẻ với nhau. Đặc biệt, anh mong muốn có quỹ riêng cho thanh niên DTTS khởi nghiệp để thanh niên dám nghĩ, dám làm hơn.

Nhiều người khi nói về khởi nghiệp là nghĩ ngay tới chuyện phải có dự án rất lớn, cần rất nhiều tiền, nhưng Vừ A Ly quan niệm với người DTTS thì chỉ cần tự tin, dám làm ăn, tạo ra sinh kế bền vững cho gia đình mình và cho một số anh em làng xóm đã rất là có ý nghĩa rồi.

“Hôm nay đứng tại đây, tôi không chỉ đại diện cho thanh niên người Mông mà đại diện cho lớp trẻ thanh niên DTTS. Bản thân tôi hay những thanh niên khác không muốn mãi là đối tượng thụ hưởng chính sách của Nhà nước mà muốn mình sẽ là lực lượng chủ lực để phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ quê hương Tổ quốc” - Vừ A Ly bộc bạch.