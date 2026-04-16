Vào năm 1996, Jiang Shufang, khi đó là sinh viên một trường điều dưỡng tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đã quen biết Xu Xing - chủ một cửa hàng xe đạp ở tỉnh Giang Tô.

Thông qua thư từ, hai người quen biết và trở thành bạn của nhau. Họ thường xuyên gửi thư cho nhau để trò chuyện, tâm sự. Khi gia đình gặp khó khăn, Jiang ngỏ lời vay tiền anh Xu để tiếp tục việc học.

Không chút do dự, anh Xu đã gửi cho cô 1.200 nhân dân tệ (4,6 triệu đồng), là 1/4 khoản tiết kiệm của anh lúc bấy giờ, SCMP đưa tin hôm 14/4.

Khoản vay ấy đã giúp cô Jiang hoàn thành chương trình học. Cô tự hứa khi nào tìm được việc làm sẽ trả nợ cho anh.

Anh Xu đến thăm gia đình cô Jiang tháng 3/2026. Ảnh: Singtao

Nhưng cuộc sống sau đó với cô Jiang không hề dễ dàng. Năm 1998, cô tốt nghiệp và đi làm nhưng mức lương rất thấp. Phải chịu thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ khiến cô chưa thể thực hiện lời hứa.

Sau đó, cô mất liên lạc với anh Xu vì chuyển nhà. Suốt gần 30 năm qua, cô luôn hy vọng tìm được anh để trả món nợ năm xưa.

Mãi đến năm ngoái, cô Jiang mới sử dụng mạng xã hội để tìm lại bạn cũ. Khi đó, giải bóng đá kết nối cộng đồng giữa hai địa phương Hồ Nam và Giang Tô được tổ chức. Trận đấu giữa Vĩnh Châu - nơi cô Jiang sống, và Từ Châu - nơi anh Xu sống, thu hút sự chú ý.

Tận dụng hoàn cảnh, cô đăng bài tìm kiếm anh Xu trên mạng xã hội.

"Tôi mang ơn anh Xu rất lớn. Nếu không thể trực tiếp nói lời cảm ơn, đó sẽ là điều khiến tôi day dứt suốt đời", cô chia sẻ.

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi chỉ sau vài ngày, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, cô Jiang đã lần ra manh mối và liên lạc được với anh Xu.

Tháng 3/2026, hai người gặp nhau khi anh Xu đến thăm nhà cô Jiang và gia đình ở Vĩnh Châu. Cô đã dành cho anh một cái ôm thật chặt để bày tỏ lòng biết ơn.

Cô ngỏ ý gửi anh Xu 20.000 nhân dân tệ (hơn 77 triệu đồng) để trả nợ và bày tỏ lòng biết ơn với anh. Tuy nhiên, anh đã từ chối. Anh Xu cho biết, việc giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn là điều hiển nhiên. Với anh, tình cảm bạn bè quý giá hơn bất kỳ khoản tiền nào.

"Tôi giúp bạn vì đó là điều nên làm. So với tiền bạc, tình bạn đáng trân trọng hơn nhiều", anh nói.

Từ đó, anh Xu trở thành một người thân thiết của gia đình cô Jiang. Con trai của cô gọi anh là cậu, coi như người thân ruột thịt.

"Nếu không có sự giúp đỡ năm đó, mẹ tôi có thể đã phải bỏ học và cuộc đời bà sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác", con cô Jiang chia sẻ.