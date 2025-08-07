Ký ức về vụ bắt cóc kinh hoàng

Diệp Phong Cường tên thật là Lê Nhật Sinh, sinh năm 1997 tại thị trấn Điện Thành, quận Tân Hải (Giang Tô, Trung Quốc). Mẹ anh bị thiểu năng nhẹ. Cha anh hết mực thương yêu con. Nhưng tai họa ập đến năm anh mới 7 tuổi.

Một ngày mưa, 2 phụ nữ lạ tự nhận là bạn của mẹ đến chơi. Lợi dụng lúc người cha rời nhà, họ dụ dỗ đưa 2 mẹ con ra khỏi làng. Sau đó, bà mẹ bị đẩy lên xe buýt trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, còn Cường bị đưa lên một chiếc xe khác.

Cường luôn nhớ về cha mẹ ruột. Ảnh: Sohu

Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy tại một vùng quê xa lạ. Một phụ nữ lạ trấn an Cường rồi đưa cậu bé đi bằng xe máy đến một ngôi làng, nơi cậu nghe thấy người ta bàn tán: "7 tuổi rồi, có trí nhớ nhiều thì khó bán đấy".

Không lâu sau, cậu bé được “chuyển giao” cho một cặp vợ chồng trung niên và có tên mới là Diệp Phong Cường. Dù được nuôi nấng, yêu thương nhưng trong tim Cường luôn canh cánh nỗi nhớ cha mẹ ruột.

Ở trường, cậu thường bị bạn bè trêu chọc là “đứa trẻ bị mua về”, khiến cậu càng thu mình. Năm 13 tuổi, Cường nghỉ học để đi làm.

Năm 2015, khi đó Cường 18 tuổi, với sự giúp đỡ của bạn bè, anh đăng ký thông tin trên một trang web tìm người thân và được xét nghiệm ADN.

Món ăn đánh thức ký ức

Năm 2016, trong một lần đi ăn, Cường nếm một món và phát hiện nó có mùi vị rất đỗi quen thuộc. Cường nhớ cha ruột thường nấu cho mình ăn món này. Theo tìm hiểu, đó là món ăn chỉ có ở vùng Tân Hải (Giang Tô).

Cường lập tức lấy mẫu máu xét nghiệm ADN một lần nữa và nhờ các tình nguyện viên hỗ trợ kết nối.

Ngày đoàn tụ đầy nước mắt. Ảnh: Sohu

Sau nhiều lần xác minh, công an đã khoanh vùng, so sánh kết quả ADN và xác định cha ruột của Cường là ông Lê Thắng Hùng tại Điện Thành, quận Tân Hải.

Tháng 3/2017, kết quả ADN xác nhận Cường và ông Hùng đúng là cha con. Giây phút anh òa khóc gọi “bố ơi” và ôm chầm lấy người cha ruột đã khép lại hành trình 13 năm lưu lạc, thông tin từ Sohu.

Cuộc hội ngộ cảm động này không chỉ là phần thưởng cho sự kiên trì tìm kiếm người thân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình ruột thịt.

Hai cha con đoàn tụ, hạnh phúc đong đầy. Ảnh: Sohu

Cường quay về sống với cha mẹ ruột nhưng không quên ân tình của cha mẹ nuôi. Anh có hai gia đình và luôn đối xử công bằng với họ. Nhờ ký ức tuổi thơ, Cường cuối cùng đã không còn là đứa trẻ bị coi là "được mua về” nữa.