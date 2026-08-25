Sáng 25/8, tại Đài tưởng niệm Cầu Thành (xã Diên Khánh), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, các lực lượng đã tiến hành bàn giao 13 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực nhà lao cũ thuộc Thành cổ Diên Khánh về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo quy định.

13 hài cốt liệt sĩ được đưa vào Đài tưởng niệm Cầu Thành để làm lễ tưởng niệm. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, người dân và thân nhân liệt sĩ đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Trong không khí trang nghiêm, mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cẩn trọng kiểm tra, sắp xếp các hòm chứa hài cốt liệt sĩ trước khi di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo tài liệu, khu vực nhà lao cũ (nay thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh) là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời gian bị bắt, giam giữ trước năm 1975.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Diên Khánh, cho biết thời gian qua, các lực lượng đã tiến hành khảo sát, tổ chức khai quật và quy tập tại khu vực nhà lao cũ. Sau một tuần triển khai tìm kiếm tích cực, các lực lượng đã phát hiện, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ.

Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng xác định tại đây vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Vì thế, Ban chỉ đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất để tìm thấy, quy tập toàn bộ các hài cốt liệt sĩ.