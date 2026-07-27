Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ là sự trở về của một phần lịch sửTổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử.
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xá định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Mở chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị mở chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thần tốc trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.