Chiều 6/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

210 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại khu vực rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ khi bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm, quy tập ngày 6/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 210 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại hai hố chôn tập thể trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đào từng lớp đất tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai rãnh mộ. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại rãnh mộ thứ nhất (khu A), cạnh Nhà truyền thống, lực lượng chức năng đang di dời bia tưởng niệm để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cách đó khoảng 50m, rãnh mộ thứ hai (khu B) được phát hiện ngày 24/7. Do khu vực này từng được bồi lấp khi xây dựng công viên, lực lượng quy tập phải đào sâu khoảng 4m để tiếp cận các lớp đất nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành bóc tách hài cốt ngay sau khi được tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai sau kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin về các mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Trên cơ sở đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí nghi có mộ tập thể để khai quật. Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có thể được chôn cất tại khu vực này.

Phát hiện chiếc ví da khắc tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam khi quy tập hài cốt liệt sĩ Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một chiếc ví da còn lưu giữ nhiều chi tiết sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất. Trên bề mặt chiếc ví khắc rõ dòng chữ "MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM", cùng hình lá cờ Mặt trận với các mảng màu xanh, đỏ và ngôi sao vàng vẫn còn nhận diện được. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ghi nhận đầy đủ vị trí, hiện trạng và thực hiện các biện pháp bảo quản theo đúng quy trình. Chiếc ví sẽ được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu cùng các di vật khác để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật gắn với các liệt sĩ như bi đông, lược, bút, chai dầu gió, ví da... Đây đều là những tư liệu quan trọng hỗ trợ quá trình nhận dạng, xác minh thông tin. Trước đó, lực lượng chức năng đã bàn giao một hài cốt liệt sĩ kèm giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên cùng nhiều di vật cho gia đình tại xã Vàm Cỏ (Tây Ninh). Qua xác minh, liệt sĩ được xác định là chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y (khu vực quận 5 và quận 8 cũ) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Huế kêu gọi cung cấp thông tin phục vụ tìm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế vừa phát đi thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) và khu vực sông Truồi.

Theo cơ quan chức năng, các nguồn tin cho biết giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, năm 1968-1970, có xe chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn ở khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân.

Ngoài ra, tháng 9/1974, tại khu vực sông Truồi, trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 đồng chí bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn. Sau đó, hầm bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy, TP Huế.

Để có thêm cơ sở xác minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu biết các thông tin liên quan việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, thì vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Người dân có thể gửi mọi thông tin liên quan về Văn phòng Ban Chỉ đạo TP Huế - Phòng Chính trị Bộ CHQS TP Huế, địa chỉ: Số 06 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế hoặc Trung tá Nguyễn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS TP Huế (số điện thoại 0972350011).

Tiếp tục phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đội quy tập phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật kèm theo khi tiếp tục khai quật rãnh mộ thứ hai tại công viên Lê Thị Riêng.