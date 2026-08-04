Ngày 4/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đã khai quật, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha.

Trước đó, người dân cung cấp thông tin về một khu mộ tập thể từng tồn tại ở khu vực này. Theo các nhân chứng, nơi đây có một dải mộ dài khoảng 15m, được người dân gìn giữ, hương khói trong nhiều năm.

Đây cũng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong giai đoạn 1965 - 1974, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ và du kích đã anh dũng hy sinh nhưng chưa được quy tập.

Khu vực đang được khai quật, tìm kiếm. Ảnh: Quang Cường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương khảo sát, xác minh hiện trường.

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương sọ, xương tay và xương chân của 3 hài cốt liệt sĩ.

Mẫu xương và di vật được tìm thấy. Ảnh: Quang Cường

Các hài cốt đều không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị tác động bởi bom đạn chiến tranh. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm còn thu được một số di vật gồm quai mũ, vỏ mũ cối và các mảnh vải.

Qua thông tin thu thập ban đầu cùng đặc điểm các di vật, cơ quan chức năng nhận định 3 hài cốt liệt sĩ nhiều khả năng là của các chiến sĩ thuộc lực lượng đặc công. Đơn vị, danh tính và thời điểm hy sinh của các chiến sĩ đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, dự kiến sáng mai (5/8), UBND xã Hà Nha sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Đồng.