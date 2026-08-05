Chiều 5/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại khu vực rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chức năng đã huy động 3 máy xúc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai (khu B)

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện, cất bốc và quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ và 7 bộ di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 209 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 183 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, 26 hài cốt còn lại được quy tập tại 6 vị trí thuộc mộ tập thể khu A và khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Từ đó đến nay, 209 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Đội nắng đào 200m³ đất, phát hiện thêm 15 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đội quy tập phát hiện thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 9 bộ di vật kèm theo khi tiếp tục khai quật rãnh mộ thứ hai tại công viên Lê Thị Riêng.