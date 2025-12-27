Ngày 12/12, Peng Congcong, 26 tuổi, quê gốc tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), chia sẻ trên mạng xã hội về năm đầu tiên đoàn tụ với gia đình ruột. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi câu chuyện đoàn viên hiếm hoi, mà còn bởi những lựa chọn gây bất ngờ của người trong cuộc, theo SCMP.

Theo lời kể của Peng, khi mới 4 tuổi, gia đình anh chuyển lên Bắc Kinh sinh sống. Trong lần chơi một mình gần khu chợ, Peng bị kẻ xấu dụ dỗ và bắt cóc. Từ khoảnh khắc đó, Peng biến mất khỏi cuộc đời cha mẹ ruột.

Suốt 21 năm, bố mẹ anh không ngừng tìm kiếm, trình báo cảnh sát, dán áp phích và đi khắp nơi dò hỏi tin tức trong tuyệt vọng.

Trong khi đó, Peng được một gia đình tại tỉnh Giang Tô nhận nuôi và đổi tên thành Zhang Kun. Một số kênh truyền thông Trung Quốc đại lục mô tả gia đình này là "bên mua" trong vụ việc bắt cóc, song Peng chưa từng công khai bình luận hay xác nhận thông tin đó.

Chàng trai từng bị bắt cóc cách đây 21 năm đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột. Ảnh: SCMP/Douyin

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát bất ngờ thông báo cho Peng rằng, anh không phải người Giang Tô mà có nguồn gốc từ Giang Tây. Thông qua cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, gia đình ruột của anh đã xác định được danh tính sau hơn 20 năm tìm kiếm. Cuộc đoàn tụ diễn ra tại Bắc Kinh, Peng gặp lại cha mẹ và 2 người chị gái.

Gia đình đưa anh trở lại khu chợ nơi anh từng sinh sống thời thơ ấu, đi qua những con phố cũ và kể lại những ký ức bị thời gian làm phai mờ.

Vài ngày sau, họ cùng nhau trở về Giang Tây. Tại quê nhà, Peng được chào đón bằng pháo hoa, tiệc mừng và những phong bao đỏ từ họ hàng, như một nghi lễ công nhận sự trở về sau hành trình dài thất lạc.

"Đây mới là cảm giác của một mái nhà thực sự. Có cha mẹ chăm lo, có chị em kề bên và lời chúc phúc của người thân, tôi cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc từ bên trong", Peng cho biết.

Thời điểm đoàn tụ, Peng đang có công việc ổn định, nhà riêng và xe hơi tại Giang Tô, cùng mạng lưới bạn bè và cuộc sống mà anh đã xây dựng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi gặp lại gia đình ruột, anh quyết định nghỉ việc, chuyển hộ khẩu, bán nhà và xe, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ với nơi từng nuôi dưỡng mình.

"Những thứ đó không thuộc về tôi, vì vậy tôi trả lại", Peng nói và tiết lộ rằng căn nhà do cha mẹ nuôi mua, còn anh chỉ chi trả chi phí sửa sang. Quyết định rời bỏ tất cả được anh mô tả là cần thiết để "trở về đúng vị trí của mình".

Peng gọi năm 2025 là "năm tái sinh" của anh. Anh cho biết, trong suốt 20 năm qua, cha mẹ ruột sống trong cảm giác tội lỗi và đau đớn vì mất con.

"Giờ đây, tôi đưa họ đi du lịch, ăn những món ngon. Tôi muốn bù đắp từng chút một cho những năm tháng đã mất của gia đình chúng tôi", anh chia sẻ.

Song song với việc xây dựng lại cuộc sống tại Giang Tây, Peng làm tình nguyện viên cho các nhóm hỗ trợ tìm kiếm trẻ em mất tích. Anh cũng kiếm sống bằng việc bán đồ gia dụng qua mạng xã hội và dành toàn bộ số tiền thu được từ buổi phát trực tiếp đầu tiên để quyên góp cho tổ chức thiện nguyện Baby Come Home - nơi hỗ trợ các gia đình tìm kiếm con em bị bắt cóc.

Trên mạng xã hội, câu chuyện của Peng nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Một người bình luận: "Không phải ai cũng đủ can đảm từ bỏ tất cả những gì đã gây dựng để bắt đầu lại từ đầu. Tôi hy vọng gia đình anh sẽ tìm thấy hạnh phúc".

Người khác viết: "Kẻ buôn người và người mua đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tiền không thể mua được tình yêu hay gia đình".