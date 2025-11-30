Theo trang SCMP, Tằng Duệ Địch bị bắt cóc năm 3 tuổi sau khi lạc mẹ trong một khu chợ đông đúc ở Hồ Nam (Trung Quốc). Sau đó, Duệ Địch được một cặp vợ chồng nhận nuôi.

Dù cha mẹ nuôi chưa bao giờ đánh đập hay đối xử tệ bạc với cô, Tằng Duệ Địch vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.

Có lần, cô tìm cách bỏ trốn khi cha mẹ nuôi đang ngủ nhưng bị cha nuôi bắt lại và mắng mỏ. Hồi tiểu học, một số bạn cùng lớp gọi cô là “đứa trẻ bị nhặt về”, để lại tổn thương sâu sắc trong lòng.

Năm 15 tuổi, cô được đưa vào Thâm Quyến làm giúp việc cho người thân của cha mẹ nuôi. Ba năm sau, cô quyết định tự lập, xin làm nhân viên kinh doanh tại một công ty điện tử dù không có bằng đại học.

Với quyết tâm mạnh mẽ, Duệ Địch mỗi ngày thực hiện hàng trăm cuộc gọi và đi khắp nơi để gặp khách hàng. Năng lực và sự kiên trì giúp cô được cất nhắc làm phó giám đốc kinh doanh, trước khi tự mở công ty điện tử của riêng mình.

Khi kinh doanh thuận lợi, cô mua nhà, mua xe tại Thâm Quyến, mở rộng hệ thống cửa hàng với doanh thu hơn 70 triệu NDT/năm (khoảng 260 tỷ đồng).

Năm 2019, Duệ Địch tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm người thân. Nhờ chương trình, cô đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Cũng từ đó, cô biết sự thật, mẹ ruột mình là bệnh nhân tâm thần, đã ngất tại chợ vào chính hôm cô bị bắt cóc.

Cha cô bỏ hết công việc để đi tìm con suốt nhiều năm. Nỗi dằn vặt khiến ông suy kiệt và qua đời vì bệnh phổi.

Trên sóng truyền hình, Duệ Địch ôm chầm lấy các anh chị em ruột, bật khóc nói: “Tôi không bị bỏ rơi. Cuối cùng tôi cũng có một gia đình”.

Nữ doanh nhân bật khóc trên sóng truyền hình khi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: SCMP

Sau đó, cô trở về Hồ Nam. Mẹ ruột cô dù trí nhớ kém, vẫn không quên loại kẹo cô thích thuở nhỏ và đã mua sẵn để chờ con.

Hiện Duệ Địch chăm sóc mẹ cùng các anh chị em và vận hành doanh nghiệp điện tử. Mỗi năm, cô đều về thăm mộ cha. Câu chuyện của cô lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Tằng Duệ Địch sống sót sau nạn buôn người và tự cứu mình bằng trí tuệ cùng sự nỗ lực. Số phận vừa nghiệt ngã vừa là 'người thầy' giúp cô trở thành người phụ nữ mạnh mẽ của hôm nay”, một người dùng mạng bình luận.