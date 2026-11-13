Sau nhiều ngày mất liên lạc khi du lịch tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, thi thể du khách quốc tịch Kuwait đã được tìm thấy gần vị trí chiếc xe máy mà người này thuê trước đó.

Chiều 13/11, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Sa Pa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc nhiều ngày qua.

Theo vị lãnh đạo, thi thể nạn nhân được phát hiện lúc 15h35 cùng ngày, tại khu vực gần vị trí chiếc xe máy mà du khách này để lại trước khi mất liên lạc. Nạn nhân được xác định là ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait).

Các lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể du khách người Kuwait vào 15h35 chiều 13/11. Ảnh: SP

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông Khalid Aldawoud do gia đình không thể liên lạc với ông trong nhiều ngày.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Sáng 7/11, vị khách thuê một chiếc xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78, rồi rời khỏi cơ sở lưu trú. Kể từ thời điểm này, gia đình và người thân không thể liên lạc với ông.

Tối 12/11, lực lượng công an tìm thấy chiếc xe máy do du khách thuê tại khu vực Ô Quý Hồ nhưng không phát hiện người.

Các lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm du khách quốc tịch Kuwait mất tích. Ảnh: CACC

Sáng 13/11, chính quyền phường Sa Pa đã huy động khoảng 250 người, gồm lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan, tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải, Thác Bạc và địa bàn giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn.