Thi thể kiểm lâm viên Lê Chí T. được tìm thấy tại chân cầu Phú Thịnh (phường Lào Cai) sau hơn một ngày mất tích khi làm nhiệm vụ ven sông Hồng ở Lào Cai.

Sáng 6/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát (Chi cục Kiểm lâm Lào Cai) thông tin thi thể ông Lê Chí T. (49 tuổi), kiểm lâm viên của đơn vị đã được tìm thấy. Ông T. là người đã bị mất tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cách đây 2 ngày.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, lúc 0h5 cùng ngày, thi thể ông T. được phát hiện tại chân cầu Phú Thịnh, thuộc phường Lào Cai. Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi ông T. bị trượt chân xuống sông Hồng rồi mất tích khoảng 1km.

Thi thể Kiểm lâm viên Lê Chí T. tìm thấy tại khu vực chân cầu Phú Thịnh (phường Lào Cai). Ảnh: Trọng Bảo

Ngay sau khi tìm thấy thi thể kiểm lâm viên Lê Chí T., Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát đã phối hợp với các lực lượng tổ chức trục vớt và hoàn tất các thủ tục. Đến 6h05, gia đình và đơn vị đưa thi thể ông T. đi hỏa táng, sau đó đưa về gia đình tổ chức tang lễ.

Trước đó, chiều 4/10, tổ công tác gồm 8 người của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, do Hạt trưởng làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra, tháo dỡ bẫy chim ven sông Hồng. Tổ công tác cũng khảo sát vị trí, trồng khảo nghiệm cây trên bãi soi.

Lúc 13h30, tổ chia thành hai nhóm. Ba người mang cây gạo ra bãi soi trồng thử; năm người còn lại, có ông T., kiểm tra và gỡ lưới bẫy chim ở bờ sông phía đường An Dương Vương.

Khu vực kiểm lâm viên T. trượt chân và mất tích trên sông Hồng. Ảnh: Trọng Bảo

Theo báo cáo của Hạt, khoảng 14h20, ông T. trượt chân xuống sông khi đang đi trên bờ. Nước sâu và chảy xiết khiến ông bị chìm; những người cùng tổ ở xa nên không kịp cứu.

Đơn vị sau đó báo cáo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai và chính quyền, công an phường để phối hợp tìm kiếm.