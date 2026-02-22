Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, chiều 22/2, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm bốn nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà.

Các thi thể được phát hiện sau nhiều giờ tổ chức lặn tìm trong thân tàu và khu vực xung quanh hiện trường vụ va chạm giữa tàu chở 23 người và tàu chở đá. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm với sự tham gia của công an, quân đội, lực lượng cứu hộ địa phương và Đặc công Hải quân.

Các lực lượng đã tìm thấy 6 người mất tích tại hồ Thác Bà. Ảnh: XĐ

Cụ thể, danh tính bốn nạn nhân mới được tìm thấy gồm: H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi) và T.T.H. (48 tuổi).

Vào sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M. (11 tuổi). Các nạn nhân được tìm thấy đều trú tại xã Cảm Nhân.

Vụ lật tàu chở 23 người tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2. Ảnh: XĐ

Chiều tối cùng ngày, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết thi thể nạn nhân cuối cùng cũng đã được lực lượng của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tìm thấy. Nạn nhân được xác định là H.V.T. (42 tuổi).

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn.

Chính quyền địa phương cho biết, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ; tàu được mua lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Khi xảy ra va chạm, tàu chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.