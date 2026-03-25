Khoảng 17h45 ngày 25/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Tường, Đội CSGT đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ và lực lượng cứu hộ 0 đồng Phú Thọ đã phát hiện thi thể ông B.Đ.N. (47 tuổi) nổi ở khu vực mặt nước giữa dòng sông cách vị trí tàu bị nạn khoảng 7km.

Thi thể nạn nhân B.Đ.N. tìm thấy cách hiện trường vụ lật tàu khoảng 7km. Ảnh: Minh Tân

Ngay sau tìm thấy thi thể nạn nhân N. lực lượng tìm kiếm đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình để thực hiện thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường vụ lật tàu chở hàng xảy ra vào ngày 23/3. Ảnh: Minh Tân

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/3, Đội cảnh sát đường thuỷ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc xảy ra vụ chìm tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 trên sông Hồng tại khu vực Km250+00 đến Km251+00, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng thời, các lực lượng thuộc Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Đến chiều 23/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.Đ.T. (54 tuổi).

Nguyên nhân vụ chìm tàu đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra.