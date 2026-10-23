Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong vụ nghi nhảy cầu Vĩnh Phú xuống sông.

Chiều 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Cụ thể, khoảng 14h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ. Trước đó, lúc 7h30, thi thể cháu bé 2 tuổi được phát hiện tại khu vực bãi bồi thuộc xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ vào 14h10 chiều 23/10. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/10, ông Hoàng Trọng Việt (52 tuổi, trú thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát 88-AD xxx.xx bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lô đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, hai người nghi nhảy cầu là chị T.T.T.H. (28 tuổi) và con trai K.M.N. (2 tuổi), cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lập Thạch điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Thi thể cháu K.M.N. (2 tuổi) được tìm thấy tại một bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú 5km. Ảnh: CACC

Các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt.

Đến sáng 23/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực bãi bồi thuộc xã Sơn Đông. Công tác tìm kiếm người mẹ tiếp tục được triển khai cho đến khi tìm thấy thi thể vào chiều cùng ngày.