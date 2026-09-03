Ngày 3/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 vừa phối hợp với người dân cứu một người đàn ông gặp nạn trên sông Lô, đoạn qua địa bàn phường Việt Trì.

Theo đó, khoảng 9h45 cùng ngày, tổng đài Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo về việc một người đàn ông rơi từ cầu Vĩnh Phú xuống sông Lô.

Cảnh sát 113 phối hợp cùng người dân giải cứu người đàn ông rơi cầu. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn và đưa người đàn ông lên bờ an toàn. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, điều trị.

Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn là anh C.Đ.N. (38 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ).

Tại khu vực cầu Vĩnh Phú, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy do anh N. để lại.

Sau khi giải cứu nạn nhân, lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao vụ việc cùng phương tiện cho Công an phường Việt Trì tiếp tục xác minh, giải quyết.