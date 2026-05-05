XEM CLIP:

Ngày 5/5, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại đoạn sông Lô qua phường Việt Trì và xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ), nhiều bãi đá ngầm dưới lòng sông đã lộ ra.

Sông Lô cạn trơ đáy. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, phần móng trụ cầu Vĩnh Phú vốn thường xuyên chìm dưới mực nước cũng lộ ra hoàn toàn.

Ảnh: Đức Hoàng

Cầu Vĩnh Phú có trị giá hơn 400 tỷ đồng, nối phường Việt Trì và xã Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Theo số liệu quan trắc từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận lúc 7h cùng ngày, mực nước tại trạm Tuyên Quang đạt 1.208cm, giảm hơn 120cm so với mức đỉnh 1.330cm đo được vào chiều hôm trước. Tại trạm Vụ Quang, mực nước dao động trong khoảng 410 - 422cm.

Mực nước thấp ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đường thủy trên tuyến sông Lô, gần như không có bóng dáng chiếc thuyền chở hàng nào di chuyển qua đây.

Một chủ tàu cho biết thời gian gần đây ít hoạt động trên sông Lô do nguy cơ va đá ngầm, mắc cạn tăng cao.

Sông Lô cạn khiến tàu thuyền không thể lưu thông. Ảnh: Đức Hoàng

Theo cơ quan khí tượng, mực nước sông Lô tại trạm Tuyên Quang có thể nhích lên khoảng 1.300cm vào rạng sáng 6/5, sau đó hạ về quanh ngưỡng 1.220cm. Tại trạm Vụ Quang, mực nước dự báo còn tiếp tục giảm về 410cm vào rạng sáng 6/5 trước khi phục hồi nhẹ.