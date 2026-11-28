Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể nam sinh 16 tuổi bị đuối nước tại khu vực tràn Bá Ra, hồ Lòng Sông.

Chiều 28/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong (Lâm Đồng) tìm thấy thi thể em N.P.N. (16 tuổi, trú xã Phan Rí Cửa) tại khu vực tràn Bá Ra, hồ Lòng Sông.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, Công an xã Tuy Phong nhận tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực tràn Bá Ra, thuộc thôn 2.

Khu vực tràn của hồ Lòng Sông, nơi tìm thấy thi thể nam sinh. Ảnh: N.X

Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự địa phương và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 tổ chức tìm kiếm.

Sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân, đưa lên bờ và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong sáng 28/11, tại xã Phan Rí Cửa, một bé trai khoảng 3 tuổi bị lọt xuống ao nước. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng cứu và đưa bé lên bờ an toàn.