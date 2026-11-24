Nam thanh niên đuối nước giữa sông Hương, đoạn qua cầu Dã Viên, được lực lượng cảnh sát Huế kịp thời cứu sống và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống một nam thanh niên bị đuối nước giữa sông Hương.

Trước đó, khoảng 22h23 ngày 23/11, người dân đi qua cầu Dã Viên, phường Thuận Hóa, TP Huế phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước giữa sông Hương, đoạn gần cầu Dã Viên nên trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được tìm thấy và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: G.X

Tiếp nhận tin báo từ Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã huy động 2 ca nô, 1 xe bán tải cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ và 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn nhân.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân ở khu vực móng trụ cầu Dã Viên. Thời điểm này, nam thanh niên đã kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chuyển nạn nhân vào viện cấp cứu. Ảnh: G.X

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ. Nhận thấy người này bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở, lực lượng cứu hộ lập tức tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Nạn nhân được xác định là N.Q.M.H. (24 tuổi, trú phường Hương An, TP Huế).

Nhờ được ứng cứu và sơ cấp cứu kịp thời, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch. Đến sáng 24/11, sức khỏe anh H. đang dần hồi phục.