Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Mã, thuộc bản Nà Hít, xã Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách hiện trường khoảng 15-20 km về phía hạ lưu.

Thi thể nam thanh niên được tìm thấy bên kia biên giới trên nước bạn Lào, cách hiện trường khoảng 15-20km. Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 24/9, anh H. điều khiển xe máy qua cầu phao bản Là, xã Chiềng Khương thì cả người và xe rơi xuống sông. Lực lượng chức năng sau đó trục vớt được xe máy và đồ dùng cá nhân nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát cứu nạn cứu hộ và phía Lào mở rộng tìm kiếm dọc sông Mã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng hai nước đã bàn giao thi thể anh H. cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Được biết, anh H. là cộng tác viên của một công ty dịch vụ viễn thông, gặp nạn khi đang thực hiện công việc.

Vỏ lãi tông ghe chở lúa, nam thanh niên 23 tuổi tử vong Ngày 26/9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc (Cà Mau) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.T.D. (23 tuổi), mất tích sau vụ va chạm đường thủy. Trước đó, chiều 24/9, anh D. điều khiển vỏ lãi từ khu vực cầu Đỏ ra ngã ba sông Ba Đình, giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc (Cà Mau) và xã Vĩnh Tuy (An Giang). Khi đến địa phận xã Vĩnh Lộc, vỏ lãi bất ngờ va chạm với ghe chở lúa, khiến phương tiện lật úp, anh D. rơi xuống sông mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng hai địa phương phối hợp tìm kiếm. Đến sáng 26/9, thi thể nạn nhân được phát hiện, trục vớt tại khu vực thuộc tỉnh An Giang. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.