Ngày 25/9, UBND xã Chiềng Khương (Sơn La) phát thông báo gửi huyện Mường Ét, Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La), cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương về việc phối hợp tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên sông Mã, đoạn qua địa bàn.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên sông Mã. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương

UBND xã Chiềng Khương đề nghị huyện Mường Ét, Xiềng Khọ và các bản dọc hai bên bờ sông Mã của hai huyện quan tâm, phối hợp hỗ trợ theo dõi, tìm kiếm nạn nhân. Khi phát hiện thông tin liên quan, thông báo ngay cho UBND xã Chiềng Khương.

Trước đó, vào khoảng 16h10 ngày 24/9, một nam thanh niên điều khiển xe máy qua cầu phao bằng tre luồng bắc qua sông Mã (đoạn qua bản Là, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La) thì không may bị ngã cả người lẫn xe xuống sông, mất tích.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Thế H. (SN 2003, trú xã Ô Diên, Hà Nội). Anh H. hiện là cộng tác viên của một công ty dịch vụ viễn thông, gặp nạn trong quá trình thực hiện công việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Chiềng Khương đã huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng người dân phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã trục vớt được chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius mang BKS 26D1-308.20 của nạn nhân.

Đến tối 25/9, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân dọc theo dòng sông Mã về phía hạ lưu nhưng chưa có kết quả.