Danh tính nạn nhân được xác định là em N.T.P. (15 tuổi, ở phường Châu Đốc).

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: KL

Trước đó, chiều 19/9, Công an xã An Phú phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông và người dân trục vớt thi thể em P.

Công an nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Hai người đi cùng em P. trước đó được xác định là Tr.M.G.Th. (16 tuổi) và B.Đ.H.N. (16 tuổi, cùng ở phường Châu Đốc).

Hai em Th. và N. cho hay, khoảng 16h ngày 19/9, cả ba rủ nhau đến khu vực cầu Bản (ấp Vĩnh An, xã An Phú) tắm sông. Khoảng 15 phút sau, trong lúc đang tắm, N. không thấy P. tắm cùng nên thông báo cho Th. biết.

Sau đó, Th. và N. hô hoán, gọi người dân trợ giúp và trình báo công an. Khoảng 2 giờ sau, thi thể em P. được phát hiện tại bụi sậy cách cầu Bản 20m.