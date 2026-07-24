An Giang:

Tối 24/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang) vẫn đang phối hợp Công an phường Long Xuyên cùng các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm một bé trai mất tích do đuối nước trên rạch Long Xuyên.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm bé trai mất tích. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 cùng ngày, hai bé trai là Đ.M.T. (SN 2015) và V.H.L. (SN 2017), cùng ngụ khóm Đông An, phường Long Xuyên, rủ nhau xuống tắm trên rạch Long Xuyên, đoạn cặp đường Bùi Văn Danh. Trong lúc tắm, cả hai không may bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, người dân tri hô và báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên nhanh chóng có mặt phối hợp cứu nạn, đưa được bé L. lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu.

Tuy nhiên, do đuối nước nặng, nạn nhân đã tử vong. Riêng bé T. bị dòng nước cuốn mất tích.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn triển khai tìm kiếm nạn nhân còn lại trên rạch Long Xuyên.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm tìm kiếm, trời chuyển mưa, nước chảy xiết, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.