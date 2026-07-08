Chiều 8/7, thông tin từ UBND xã Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Người thân đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, chị Đ.T.H.C. (SN 1993, trú xã Phúc Trạch) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải, trên sông Ngàn Trụ, thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng của những ngày mưa lớn, mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết. Trong lúc tắm, một số người không may bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương khẩn trương tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, chị C. và con trai là cháu L.Q.B. (SN 2016) đã tử vong.

Một nạn nhân khác bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự.