Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng thị trường của thương hiệu, đưa mô hình giải trí tương tác dành cho nhiều thế hệ đến gần hơn với khách hàng tại các địa phương.

Cột mốc mới trong hành trình mở rộng tại Việt Nam

Timezone vừa khai trương trung tâm thứ 20 tại Việt Nam, tọa lạc tại Aeon Mall Hạ Long. Đây cũng là cơ sở đầu tiên của thương hiệu tại Quảng Ninh.

Trung tâm thứ 20 của Timezone tại Việt Nam - Timezone Aeon Mall Hạ Long

Cột mốc này cho thấy định hướng phát triển mạng lưới của Timezone, từng bước tiếp cận những thị trường có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm phía Bắc, Hạ Long ghi nhận nhu cầu đa dạng về dịch vụ vui chơi, giải trí từ người dân địa phương đến du khách. Việc lựa chọn địa phương này để mở rộng hiện diện giúp Timezone tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới, đồng thời bổ sung lựa chọn giải trí tại một thị trường có tiềm năng phát triển dịch vụ và du lịch.

Timezone hướng đến trở thành một trong những lựa chọn giải trí mới cho người dân Quảng Ninh

Với gần 50 năm phát triển trên thị trường quốc tế và 8 năm hoạt động tại Việt Nam, Timezone hướng đến thiết lập những không gian giải trí tương tác dành cho nhiều thế hệ, nơi gia đình và nhóm bạn có thể cùng tham gia các hoạt động. Trung tâm mới tại Quảng Ninh tiếp tục hiện thực hóa định hướng đưa mô hình này đến gần hơn với cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Mảnh ghép giải trí bên trong tổ hợp Aeon Mall Hạ Long

Trong bối cảnh các trung tâm thương mại ngày càng phát triển thành điểm đến tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, các mô hình chú trọng trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò bổ sung cho hệ sinh thái dịch vụ. Sự hiện diện của Timezone góp phần đa dạng hóa hoạt động tại Aeon Mall Hạ Long, mở rộng lựa chọn cho khách hàng bên cạnh nhu cầu mua sắm và ăn uống.

Với định hướng phục vụ nhiều độ tuổi, Timezone mang đến không gian để các gia đình và nhóm bạn cùng tham gia hoạt động, thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm cá nhân. Bên cạnh đó, mô hình giải trí trong nhà cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn vui chơi ở nhiều thời điểm và điều kiện thời tiết khác nhau. Tại một địa phương có hoạt động du lịch sôi động như Quảng Ninh, đây là yếu tố góp phần đa dạng hóa dịch vụ giải trí dành cho người dân và du khách.

Timezone thu hút khách hàng địa phương trong những ngày đầu mở cửa

Mô hình giải trí tương tác hướng đến trải nghiệm chung

Tại trung tâm mới ở Quảng Ninh, Timezone kết hợp nhiều loại hình trò chơi điện tử tương tác, nổi bật với Social Bowling, ColourGrid cùng các trò chơi arcade. Các hoạt động cho phép người chơi vừa thử thách kỹ năng cá nhân, vừa phối hợp và tương tác trực tiếp với bạn bè, người thân.

Với Social Bowling, người chơi có thể tham gia hình thức bowling mini không yêu cầu giày bowling chuyên dụng, qua đó, có thể gắn kết với người thân và bạn bè qua một vài trận đấu nhanh mà không sợ mất thời gian và chi phí quá nhiều. Trong khi đó, ColourGrid với hệ thống ô sàn LED, yêu cầu người tham gia quan sát, phản ứng nhanh và di chuyển linh hoạt theo diễn biến trò chơi, hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho người chơi. Trung tâm cũng có rất nhiều trò chơi arcade đa dạng, bổ sung thêm lựa chọn phù hợp với nhiều sở thích và độ tuổi khác nhau.

ColourGrid - một trong những trải nghiệm nổi bật tại Timezone

Điểm đáng chú ý trong mô hình của Timezone là trải nghiệm không chỉ được tạo nên từ hệ thống trò chơi, mà còn có sự tham gia của đội ngũ Fun Squad. Đây là lực lượng nhân sự trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tham gia, góp phần duy trì không gian vui chơi thân thiện và an toàn. Sự kết hợp giữa các hoạt động tương tác và đội ngũ hỗ trợ tại chỗ giúp mô hình của Timezone hướng đến trải nghiệm chung, nơi nhiều thế hệ có thể cùng tham gia.

Thêm điểm hẹn giải trí hiện đại cho người dân và du khách Quảng Ninh

Việc khai trương trung tâm thứ 20 tại Aeon Mall Hạ Long là bước đi nối tiếp trong kế hoạch dài hạn của Timezone nhằm đưa dịch vụ giải trí chất lượng cao, chú trọng vào trải nghiệm thực tế đến với đông đảo người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thông qua việc đầu tư bài bản vào không gian vui chơi an toàn, công nghệ vận hành hiện đại cùng đội ngũ dịch vụ tận tâm, Timezone kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Quảng Ninh và du khách mỗi dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, giải trí tại địa phương.

Ngọc Minh