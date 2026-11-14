Sáng 14/11, TP Quảng Ninh tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026. Đây là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh trong năm 2026.

Vị khách đặc biệt này đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông, đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam.

Đoàn khách đến Quảng Ninh chủ yếu từ Mỹ, Anh, Canada và Australia. Ảnh: T.T

Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Australia. Trong thời gian tàu neo tại Hạ Long, du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của địa phương như Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn hoặc đi đò chèo tham quan làng chài Vung Viêng.

5 triệu khách quốc tế đến Quảng Ninh trong năm nay. Ảnh: T.T

Dự kiến tàu rời Hạ Long lúc 18h ngày 15/11.

Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong đó có nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City (5.200 khách), Diamond Princess (2.700 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Norwegian Jade (2.300 khách).

Tàu biển cao cấp Celebrity Millennium đưa hơn 2.000 khách tới Quảng Ninh. Ảnh: T.T