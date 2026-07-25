Sau loạt trận ra quân bất phân thắng bại giữa 4 đội bóng dự giải, Hà Nội và Hà Nam có vẻ đã bắt nhịp và tăng tốc trong lượt trận đấu thứ 2. Cụ thể lượt trận này, dẫu đụng phải kỳ phùng địch thủ TPHCM, Hà Nội vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt.

Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng

Nhập cuộc với sự chủ động, Hà Nội tấn công phủ đầu, đẩy đối thủ vào thế lúng túng chống đỡ. Chỉ mất 6 phút nhập cuộc, Thu Phương đã giúp Hà Nội vượt lên dẫn trước bằng pha dứt điểm hoàn hảo. Nhờ bàn thắng này, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn càng chơi càng tự tin. 10 phút sau bàn thắng mở điểm, Thu Phương lần thứ 2 ghi tên trên bảng tỉ số, giúp Hà Nội dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Nỗ lực của TPHCM nhằm lấy lại thế trận trong 2/3 thời gian còn lại của trận đấu không thành, bởi hàng thủ Hà Nội chơi quá chắc chắn. Thậm chí, đội bóng phía Nam còn bị thủng lưới thêm 1 bàn, sau khi Hà Vi lập công ở phút 68.

Hà Nam bám đuổi quyết liệt, chỉ đứng sau do thua hiệu số phụ

Với chiến thắng 3 "sao", Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhờ trận thắng chủ nhà Sơn La 2-1 bằng cú đúp bàn thắng của Bảo Trâm, Hà Nam bám đuổi sát nút Hà Nội với cùng 4 điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng- thua.

Lượt trận thứ 3 vào 28/7 sẽ chứng kiến màn đối đầu trực tiếp của Hà Nội và Hà Nam, nhằm phân định ngôi vô địch lượt đi của giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026.