Tối 24/7, LĐBĐ Indonesia công bố danh sách tuyển Indonesia tham dự ASEAN Cup 2026. Trong danh sách này, đáng chú ý là sự xuất hiện của 12 cầu thủ có nguồn gốc từ Hà Lan.

Các cầu thủ này gồm Justin Hubner - trung vệ đang chơi cho Fortuna Sittard ở Hà Lan, cùng Mitchell Baker - trung phong của CLB Mỹ Georgetown Hoyas. 9 cầu thủ nhập tịch còn lại của Indonesia gồm: hậu vệ Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Tim Geypens, tiền vệ Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, tiền đạo Ragnar Oratmagoen và Jens Raven.

Indonesia quyết tranh ngôi vô địch với tuyển Việt Nam.

Lực lượng này có khá nhiều thành viên đội hình giành 3 chiến thắng liên tiếp trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2023 và hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trong năm 2024.

Bên cạnh các cầu thủ gốc Hà Lan, tuyển Indonesia có hai ngôi sao nội địa đáng chú ý là trung vệ Rizky Ridho và Marselino Feridnan, những người góp công lớn giúp U23 Indonesia vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia cùng bảng với tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Tại bảng A, trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia được xem là "chung kết" bảng đấu, diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân của Indonesia.

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