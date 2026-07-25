Hài lòng với một khởi đầu như ý

Nếu chỉ nhìn tỷ số, tuyển Việt Nam đã có một màn ra quân gần như hoàn hảo. Bảy bàn thắng vào lưới Timor Leste không chỉ mang về ba điểm mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào bán kết sớm..

Quan trọng hơn, những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng trước giải đấu cũng phần nào được thể hiện. Hàng công tiếp tục cho thấy sự đa dạng với nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Các cầu thủ chơi tự tin, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốt những khoảng trống từ hàng thủ Timor Leste. Nhiều cơ hội được tạo ra và cũng tận dụng tương đối cũng đáng để hài lòng.

Hàng công bùng nổ với Hoàng Hên, Xuân Son

Một điểm đáng mừng khác là khi khép lại trận đấu mà không ghi nhận chấn thương đáng tiếc nào. Trong một giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc, giữ được lực lượng gần như quan trọng không kém một chiến thắng.

Xét ở nhiều khía cạnh, tuyển Việt Nam đã có màn khởi động đủ tốt ở ASEAN Cup và chiến thắng giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, tạo thêm sự tự tin cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch

Chiến thắng chưa thật sự hoàn hảo

Dẫu vậy, nếu bỏ qua tỷ số 7-0, màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm khiến BHL phải băn khoăn với hệ thống phòng ngự.

Đáng nói, đây không phải lần đầu vấn đề ấy xuất hiện. Ngay rận giao hữu thắng Myanmar 4-0 trước thềm ASEAN Cup, tuyển Việt Nam cũng để đối phương tạo ra không ít cơ hội ngon ăn bởi khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự chưa được duy trì hợp lý. Trận gặp Timor Leste, một lần nữa lặp lại.

Hay Đình Bắc đủ để làm hài lòng tất cả, nhưng có lẽ với HLV Kim Sang Sik thì chưa

Đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều vẫn có những tình huống đưa bóng đến sát khung thành Việt Nam. Vấn đề không chỉ là số cơ hội, mà là cách xuất hiện.

Có những pha bóng cầu thủ Timor Leste nhận bóng trong tư thế khá thoải mái, không chịu áp lực đủ lớn từ tuyến giữa, cũng không bị theo kèm quyết liệt khi tiến gần vòng cấm.

Đó là dấu hiệu cho thấy sự kết nối giữa hàng tiền vệ và bộ ba trung vệ vẫn chưa thật sự đồng bộ. Khi tuyến đầu dâng cao gây sức ép, khoảng trống phía sau vẫn xuất hiện và chưa phải lúc nào cũng được bọc lót kịp thời.

Rất may trước Timor Leste, những sai số ấy chưa phải trả giá vì đối thủ thiếu chất lượng trong khâu dứt điểm. Nhưng nếu gặp Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, mọi chuyện có thể rất khác.

Dĩ nhiên, cũng không nên quá khắt khe với tuyển Việt Nam sau trận mở màn. ASEAN Cup vẫn còn cả một chặng đường phía trước và điều tích cực là những hạn chế ấy xuất hiện trong một chiến thắng đậm, thay vì sau một thất bại. Và HLV Kim Sang Sik vẫn còn thời gian để điều chỉnh cự ly đội hình, cải thiện khả năng hỗ trợ giữa các tuyến và hoàn thiện hệ thống phòng ngự.

Chiến thắng trước Timor Leste mang đến nhiều sự hài lòng, nhưng cũng nhắc tuyển Việt Nam rằng hành trình bảo vệ ngôi vô địch sẽ không chỉ được quyết định bằng sức mạnh của hàng công.

Muốn đi đến cuối giải, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần biến một chiến thắng đẹp thành một màn trình diễn hoàn thiện hơn. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất sau 90 phút mở màn ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn