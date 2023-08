Bệnh nhân là một cô gái 26 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM. Theo lời kể, khoảng 3 tuần trước, cô gái thấy một tài khoản Facebook ở Hà Nội quảng cáo dịch vụ tiêm filler tăng kích cỡ ngực rất hấp dẫn. Sau khi liên hệ, hai bên thoả thuận giá cả, thời gian. Sau đó, nhân viên ở Hà Nội vào TP.HCM thuê khách sạn để tiêm filler cho cô gái và vài người khách khác.

Bệnh nhân cho biết đã được tiêm 350cc dung dịch với giá 25 triệu đồng vào ngực. Sau tiêm, hai bên ngực bị đỏ và đau. Liên hệ với người ở Hà Nội, người này nói đó là dấu hiệu bình thường sau tiêm.

Khoảng 1 tuần trước nhập viện, vùng ngực bên phải của cô gái sưng to, cương mủ, đỏ và đau nhức nhiều. Bệnh nhân tiếp tục liên hệ và được người tiêm hướng dẫn uống một số thuốc, dùng nước ấm lăn ngực nhưng tình hình càng tệ hơn.

Vòng 1 của cô gái trẻ biến dạng sau khi tiêm filler nâng ngực trong khách sạn. Ảnh: BVCC.

Cô gái đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám trong tình trạng 2 bên ngực sưng to, đỏ, có mủ. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da đã thăm khám và ghi nhận vùng ngực phải của bệnh nhân bị phù nề, hồng ban, có khối áp xe lớn, ấn đau. Vùng ngực trái cũng có khối kích thước tương tự. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh chất làm đầy rải rác trong mô mềm, có ổ áp xe lớn.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện. Sau vài ngày, khối áp xe tự vỡ, chảy nhiều mủ và chất làm đầy ra ngoài. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm. Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định phẫu thuật cho người bệnh để nạo rửa mủ.

Quá trình nạo, rửa diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã lấy ra nhiều mủ và chất làm đầy, sau đó thay băng, bơm rửa vết thương hàng ngày.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện da liễu TP.HCM, do chất làm đầy đã hòa tan với mô nên ê-kíp phải xử lý nhiều lần. Ngực bệnh nhân sẽ có sẹo xấu, hình thể vú bị biến dạng, nguy cơ phát sinh ổ áp xe mới. Ngoài ra, ngực bên trái cũng nguy cơ nhiễm trùng và xuất hiện ổ áp xe.

Bác sĩ kiểm tra vết thương và tư vấn cho cô gái 26 tuổi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết tiêm chất làm đầy tăng kích thước vùng ngực tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hại cho người bệnh.

Trong đó, người bệnh có thể bị tắc mạch do chèn ép mạch máu vì tiêm lượng quá nhiều, gây thiếu máu cấp dẫn đến hoại tử vùng ngực; tắc mạch do tiêm chất làm đầy vào mạch máu, gây hoại tử vùng ngực hoặc thuyên tắc mạch máu phổi và tim dẫn đến tử vong; áp xe ngực; u hạt viêm do phản ứng dị ứng của cơ thể với vật lạ (chất làm đầy); sẹo xơ hóa; rối loạn sắc tố da, u cục dưới da do tiêm quá nông...