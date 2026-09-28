Một chuyến đi bằng ô tô tới vùng núi ở bang Bavaria, Đức đã biến thành tình huống dở khóc dở cười đối với một tài xế 78 tuổi người Ba Lan, sau khi chiếc Volvo của ông mắc kẹt giữa một cây cầu gỗ nhỏ trên đường mòn dành cho người đi bộ.

Sự việc xảy ra tại khu vực Krün, huyện Garmisch-Partenkirchen, thuộc vùng Thượng Bavaria. Theo BR24 và Münchner Merkur, cụ ông xuất phát từ Krün, lái xe theo tuyến đường xuyên rừng tới Finzalm, nằm trong vùng núi Estergebirge thuộc dãy Alps ở bang Bavaria. Từ Finzalm, ông tiếp tục men theo suối Finzbach đi về phía Esterbergalm.

Ban đầu, hành trình vẫn diễn ra tương đối bình thường, nhưng khi tiếp tục chạy dọc theo suối Finzbach về phía Esterbergalm, con đường trước mặt ngày càng nhỏ hẹp. Vì tin theo chỉ dẫn của thiết bị dẫn đường GPS, cụ ông 78 tuổi vẫn lái xe đi theo tuyến được đề xuất và quyết định đi thẳng một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua Angerl-Graben.

Cây cầu này vốn chỉ dành cho người đi bộ, quá hẹp so với ô tô. Khi cố đi qua, bánh xe của chiếc Volvo trượt khỏi hai bên cầu, gầm xe nằm mắc kẹt lại và chiếc xe rơi vào tình thế không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại.

Chiếc Volvo mắc kẹt trên cây cầu gỗ dành cho người đi bộ. Bánh xe trượt khỏi hai bên cầu.

Chiều rộng của mặt cầu quá nhỏ hẹp so với chiếc ô tô.

Bị kẹt cứng giữa cầu, tài xế lớn tuổi phải nhờ một người đi bộ ngang qua giúp đỡ. Người này xuống núi nhờ một nông dân địa phương giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình trạng chiếc Volvo bị "mắc" giữa cầu, người nông dân này cũng đành "pó tay" và cuối cùng phải gọi cảnh sát và lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Khi đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát và cứu hộ cho biết, họ cảm thấy khó hiểu với tình huống của tài xế 78 tuổi này.

Ông Anton Simon, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Krün, cho biết đoạn đường mà chiếc Volvo vượt qua ngay cả máy kéo cũng khó di chuyển. Việc một chiếc ô tô con có thể đi xa tới như vậy khiến chính những người tham gia cứu hộ ngạc nhiên.

“Chúng tôi cũng không hiểu ông ấy đã làm được điều đó bằng cách nào”, ông Simon nói.

Theo ông Andreas Breitrück, sĩ quan cảnh sát tại Garmisch-Partenkirchen, tuyến đường rừng mà chiếc Volvo đi theo chỉ dẫn của thiết bị dẫn đường chỉ là một lối mòn dành cho người đi bộ lên núi. Điều kỳ lạ là dù điều kiện đường sá thay đổi khó khăn hơn, cụ ông vẫn tiếp tục điều khiển chiếc Volvo tiến sâu vào khu vực núi.

Hiện trường giải cứu chiếc xe không hề đơn giản. Lực lượng cứu hộ cho biết, cây cầu gỗ có nguy cơ không chịu nổi trọng lượng của ô tô. Lính cứu hỏa phải gia cố phía dưới cầu trước khi bắt đầu di chuyển phương tiện.

Một đơn vị cứu hộ từ Mittenwald sau đó được huy động cùng máy kéo, xe chuyên dụng Unimog của địa phương, túi nâng khí và nhiều thiết bị khác. Các lực lượng phối hợp nâng chiếc Volvo khỏi cây cầu rồi đưa xe trở lại vị trí an toàn.

Toàn bộ quá trình cứu hộ kéo dài khoảng 4 giờ, tới tận buổi tối. Cảnh sát sau đó lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vì tài xế đã điều khiển ô tô trên những tuyến đường không dành cho phương tiện cơ giới thông thường.

Lực lượng cứu hộ phải gia cố chống đỡ cây cầu rồi mới di chuyển được chiếc xe ra khỏi hiện trường.

Không nên phụ thuộc quá mức vào thiết bị dẫn đường GPS hay Google Maps

Trường hợp trên cũng cho thấy một rủi ro khi tài xế quá phụ thuộc vào thiết bị dẫn đường. Dữ liệu bản đồ và thuật toán định tuyến không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ tình trạng thực tế của con đường, đặc biệt tại đường rừng, đường miền núi, đường tư nhân hoặc những tuyến có điều kiện lưu thông thay đổi.

Trong vụ việc tại Krün, nguồn tin của cảnh sát chỉ cho biết tài xế làm theo thiết bị dẫn đường (Navigationsgerät/Navi), không xác định đó là Google Maps hay một ứng dụng hoặc hệ thống định vị cụ thể nào.

Khi tuyến đường thực tế ngày càng hẹp, chuyển từ đường ô tô thành đường đất, đường mòn hoặc xuất hiện biển hạn chế phương tiện, tài xế cần "cảnh giác" và dựa vào quan sát trực quan về điều kiện đường sá để quyết định lộ trình thay vì "máy móc" làm theo chỉ dẫn trên màn hình. Nếu không chắc chắn phương tiện có thể đi qua, lựa chọn an toàn là dừng xe tại vị trí phù hợp, kiểm tra lại tuyến đường hoặc quay đầu trước khi bị mắc kẹt, hay đi lạc.

Theo Münchner Merkur, BR24