Lệ thuộc vào Google Maps dẫn tới đi nhầm đường là tình huống khá phổ biến của giới lái xe. Tuy nhiên, nếu việc đi lạc vào nghĩa trang để lại dư âm ám ảnh, tâm lý hoảng sợ thì việc đi lạc vào đường cấm khiến tài xế phải trả một cái giá rất cụ thể: vừa “đau ví” vì khoản tiền phạt lên tới hàng chục triệu đồng, vừa bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Trong dịp cao điểm kiểm tra việc tuân thủ khoảng cách an toàn trên cao tốc vừa qua, hầu hết các tài xế đều thận trọng lưu thông trên đường, nhưng vì quá tin Google Maps, có những tài xế vô tình đi vào đường ngược chiều, phải ngậm ngùi nhận mức phạt nặng.

Tài xế bất ngờ gặp biển P.102 – “Cấm đi ngược chiều” đối với ô tô ở đường gom khu vực hầm chui Phú Xuyên, cạnh cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Anh Minh

Tình huống được cộng đồng lái xe chia sẻ mới đây xảy ra tại khu vực hầm chui Phú Xuyên, cạnh cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Anh Lương Anh Huy (trú tại Đống Đa, Hà Nội) là một trong những tài xế vô tình mắc lỗi đi nhầm đường cấm như vậy.

Trao đổi với VietNamNet, anh Huy cho biết, sự việc xảy ra ngày 2/9, khi anh lái chiếc KIA K3 từ Thanh Hóa trở về Hà Nội.

Thời điểm đó, ngày cuối kỳ nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh, để tránh nguy cơ bị ùn tắc kéo dài, anh Huy quyết định rời cao tốc, chuyển xuống Quốc lộ 1A để về Hà Nội. Vì không thông thạo đường, anh sử dụng đồng thời Google Maps để dẫn đường và Vietmap để hỗ trợ cảnh báo biển báo giao thông.

Theo lời tài xế, khi tới khu vực Phú Xuyên, Google Maps dẫn anh qua khu vực hầm chui và đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để sau đó nhập trở lại cao tốc về Hà Nội.

“Hôm đó tôi đi từ Thanh Hóa về Hà Nội. Khi tới khu vực hầm Phú Xuyên, Google Maps chỉ tôi rẽ trái vào đường gom. Vietmap không có cảnh báo gì. Tôi quan sát tại ngã tư không thấy biển cấm rẽ trái nên đi theo”, anh Huy kể.

Điểm giao thông khiến tài xế đi về Hà Nội sẽ dễ bị mắc bẫy dính phạt lỗi đi ngược chiều. Ảnh: Anh Minh

Sau khi rẽ vào, anh Huy giật mình nhận thấy xe đang chạy ngược hướng với dòng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nằm bên cạnh.

Tuy nhiên, giữa mặt đường anh đang đi lại có vạch vàng nét đứt phân chia hai chiều xe chạy. Chi tiết này khiến anh cho rằng con đường vẫn được phép lưu thông theo cả hai hướng nên tiếp tục di chuyển. Đi thêm một đoạn, anh Huy mới phát hiện có biển cấm đi ngược chiều kèm biển phụ áp dụng đối với ô tô.

“Lúc đó, tôi rất lưỡng lự, không biết phải đi thế nào. Đúng lúc đang phân vân tìm cách xử lý, lực lượng CSGT xuất hiện và thông báo vi phạm, đồng thời giải thích rằng ô tô đi trên đường gom tại khu vực này phải lưu thông cùng chiều với dòng xe trên cao tốc", anh Huy cho biết.

Giải thích với lực lượng CSGT, anh Huy cũng trình bày việc mình không quen đường, làm theo hướng dẫn của Google Maps, đồng thời không quan sát thấy biển cấm rẽ trái tại ngã tư trước khi đi vào. Tuy nhiên, hành vi vi phạm giao thông đã được xác lập, anh Huy phải chấp hành quyết định xử phạt với mức nộp 19 triệu đồng cho lỗi đi ngược theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (khung hình phạt từ 18-20 triệu đồng).

Cùng chung cảnh ngộ, tài xế Anh Minh (Hà Nội) lái chiếc Mazda cũng dính lỗi đi ngược chiều tại khu vực này chỉ vì đi theo chỉ dẫn của Google Maps.

Anh Minh cho biết, khi đi qua khu vực Cầu Giẽ, Google Maps đề xuất một tuyến đường nhỏ chạy song song với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm tránh tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, chạy tới hầm chui Phú Xuyên thì bất ngờ gặp biển báo cấm ô tô đi vào.

“Tôi đã lái 1 chặng 300km, căng mắt nhìn biển báo nhưng cuối cùng, vẫn dính lỗi phạt nặng chỉ vì đi theo Google Maps”, anh Minh than thở.

"Nhiều tài xế cũng bị nhầm đường cấm như vậy. Tôi đứng tại khu vực này khoảng 15 phút và quan sát thấy gần chục ô tô đi vào hướng không được phép", anh Minh kể.

Theo hai tài xế trên, có 2 nguyên nhân chính ở sự việc này. Thứ nhất là do các tài xế không quen đường nên lệ thuộc vào Google Maps trong khi ứng dụng lại không cập nhật kịp thời dữ liệu thực tế của tuyến đường.

"Người trẻ làm về mảng công nghệ như tôi mà cũng tin tuyệt đối 100% vào Google Map thì những tài xế khác tin tưởng tuyệt đối cũng là đương nhiên", anh Minh nói.

Anh Lương Anh Huy nói thêm: "Ngay cả Vietmap cũng không thông báo xe đang đi sai thì thực sự sẽ có rất nhiều bác tài đi lạ đường như tôi sẽ vi phạm lỗi này tại đây".

Nguyên nhân thứ hai là do vị trí biển báo chưa thực sự phù hợp và thuận lợi cho tài xế quan sát.

Anh Minh mô tả: "Đây là một ngã tư, trong đó có một hướng cấm ô tô đi vào nhưng tại đầu đường chỉ cắm biển cấm đi ngược chiều. Theo tôi, đáng lẽ trước khi tới ngã tư phải có thêm biển cấm rẽ vào hướng đường này, thay vì chỉ đặt một biển cấm đi ngược chiều ở đầu đường. Với cách cắm biển hiện tại, tài xế đi từ hai hướng vuông góc tới giao lộ rất khó quan sát được mặt biển và có thể rẽ vào đường cấm mà không kịp nhận biết”.

"Chưa kể, ban ngày có thể quan sát được nhưng vào buổi tối, khu vực thiếu ánh sáng, cộng thêm phương tiện phía trước có thể che khuất biển. Khi tới giao lộ, người lái còn phải tập trung quan sát phương tiện từ hai bên nên rất dễ bỏ sót biển báo nếu chỉ chú ý làm theo hướng dẫn trên ứng dụng", anh Minh phân tích.

Sơ đồ hành trình theo lời kể của tài xế Lương Anh Huy. Ảnh đồ họa được dựng bởi AI.

Theo anh Minh, các tài xế thường xuyên đi từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình vào Hà Nội bằng Quốc lộ 1A sẽ được Google Maps chỉ dẫn như vậy nên cần đặc biệt lưu ý ở điểm giao thông này.

Các tài xế kiến nghị, hệ thống biển báo chỉ dẫn trên tuyến đường gom chạy dọc cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua khu vực hầm chui Phú Xuyên cần được bố trí rõ ràng hơn, đặc biệt tại các giao lộ nơi ô tô từ đường khác có thể rẽ vào.

Tại khu vực này, cần thêm biển chỉ dẫn đi đường gom, biển cấm rẽ vào đường gom ngược chiều tại các ngã tư lớn. Vạch tim đường màu vàng cũng nên có sự thay đổi vì dễ gây nhầm lẫn. Với những tài xế lạ đường, nếu không có đủ thông tin trước khi đi vào thì rất dễ chọn sai hướng.

Để tránh nguy cơ nhiều tài xế khác “ăn phạt”vì tin theo Google Maps, tài xế Anh Minh đã gửi đề xuất chỉnh sửa thông tin tuyến đường thành đường cấm ô tô để ứng dụng không tiếp tục định tuyến các phương tiện khác đi vào con đường này.

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