Buổi trao quà do NSND Phượng Loan cùng các nghệ sĩ trực tiếp đến tận nơi trao tận tay. Riêng phần đóng góp của nghệ sĩ là 10 triệu đồng - ngoài số tiền của bản thân, chị còn là người đại diện đi thay cho nhóm bạn bè nghệ sĩ bận công việc không thể đến được.

NSND Phượng Loan nhấn mạnh với VietNamNet, với những trường hợp như thế này, luôn giữ nguyên tắc "Tiền phải tới tận tay từng nhân vật một".

Chị chia sẻ, tổng số tiền nghệ sĩ An Danh nhận được là hơn 30 triệu đồng. Riêng NSND Phượng Loan đóng góp 10 triệu đồng, các NSND Minh Vương, NSƯT Thoại Mỹ, Hồng Tơ... và nhiều đồng nghiệp khác cùng chung tay, mỗi người từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đây là số tiền thiết thực trong bối cảnh 2 vợ chồng đang gánh cùng lúc chi phí thuốc thang và viện phí phẫu thuật chân của bà Thanh Vân.

NSND Phượng Loan trao tiền cho nghệ sĩ An Danh. Các nghệ sĩ hội ngộ trong không khí thân tình, ấm áp.

Nghệ sĩ An Danh là gương mặt được khán giả miền Nam quen thuộc qua nhiều năm cộng tác với các đoàn Kim Chung 2, Đoàn Văn công Thành phố.... Vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của ông là nhân vật Bảy Xị trong vở Cây sầu riêng trổ bông.

Vợ ông - nghệ sĩ Thanh Vân - từng hát tại đoàn Sài Gòn 3, đảm nhận vai công chúa trong vở Mái tóc người vợ trẻ và biểu diễn cùng nghệ sĩ Lệ Thủy trong Khi bình minh trở lại. Là hề chánh có thu nhập khá, ông biết dành dụm để lo cho tuổi già. Cách đây 6 năm, 2 vợ chồng về quê Cần Thơ cất nhà vườn, tính an hưởng quãng đời còn lại.

Năm 2024, kẻ xấu giả danh công an gọi điện, cô lập và ép ông chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng. Ông sợ đến mức không dám kể với con, không dám báo công an, không dám bắt điện thoại suốt một thời gian dài. Vướng thêm nợ nần, căn nhà vườn vừa cất cũng phải bán để trả nợ. Hai vợ chồng già rơi vào cảnh thuê trọ, trắng tay sau một đời dành dụm.

Suy sụp tinh thần vì mất nhà mất của khiến sức khỏe ông ngày càng sa sút. Các bệnh nền tim mạch, huyết áp, tiểu đường, khớp ngày càng tăng nặng. Họa vô đơn chí, nghệ sĩ Thanh Vân mới đây bị té gãy chân, phải phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ với chi phí rất tốn kém. Hai vợ chồng già nương tựa nhau, không có bảo hiểm y tế, không con cái bên cạnh.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Phượng Loan - người từng hát chung với ông tại Đoàn Văn công Thành phố nhiều năm - cho biết mất liên lạc với nghệ sĩ An Danh từ lâu, không hay biết gì về cuộc sống hiện tại. Chỉ đến khi chương trình Cần câu cơm đăng tên ông lên, nghệ sĩ mới biết và chung tay.

NSND Phượng Loan trao tiền cho nghệ sĩ An Danh:

Ảnh: Chụp màn hình, Video: Lý Thành Lập