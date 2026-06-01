Ở tuổi 80, nghệ sĩ An Danh - người từng gắn bó với đoàn Kim Chung và sau đó là Đoàn Văn công Thành phố - đang sống những ngày tháng khó khăn tại Cần Thơ sau một cú lừa đảo qua điện thoại khiến ông và vợ mất trắng 1,3 tỷ đồng, buộc phải bán căn nhà duy nhất để trả nợ.

Cuộc gặp diễn ra tại một quán cà phê nhỏ ở Cần Thơ, khi nhóm Ngũ long du ký tìm đến thăm 2 vợ chồng ông.

Nghệ sĩ Thanh Vân và An Danh bên Phi Phụng, Phương Dung của nhóm Ngũ long du ký.

Ngồi bên cạnh ông là vợ - nghệ sĩ cải lương Thanh Vân, người từng hát cho đoàn Sài Gòn 3. Bà từng đảm nhận vai công chúa trong vở Mái tóc người vợ trẻ và biểu diễn cùng nghệ sĩ Lệ Thủy trong Khi bình minh trở lại. Cả 2 đều đã 80 tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn quây quần bên nhau.

Câu chuyện bị lừa xảy ra khi 2 vợ chồng không có con cháu ở gần. Kẻ lừa đảo gọi điện tự xưng là công an, nói ông liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng từ Hà Nội rồi cô lập hoàn toàn 2 vợ chồng, không cho liên lạc ra ngoài. Điều khiến ông sợ nhất không chỉ là mất tiền, sợ đến mức không dám kể với con, không dám gọi cho ai.

Trong trạng thái hoảng loạn kéo dài, ông gom hết tiền tích cóp lẫn tiền bảo hiểm, vay nợ, chuyển toàn bộ 1,3 tỷ đồng cho chúng. Khi hiểu ra mình bị lừa, 2 vợ chồng vẫn không dám báo công an, không dám bắt máy điện thoại một thời gian dài sau đó.

Mọi thứ dồn dập vào cùng một thời điểm. Không chỉ bị lừa mất tiền, bà cũng bị tai nạn ngã xe chân đau đi lại khó khăn và thường xuyên đau nhức. Ông An Danh lại bệnh tiểu đường và huyết áp cao, không có bảo hiểm y tế. Căn nhà buộc phải bán để bù đắp phần nào khoản tiền vay nợ đã bị lừa mất.

Hai vợ chồng già hiện thuê nhà trọ sống qua ngày. Các con hoàn cảnh khó khăn, không thể ở gần hay hỗ trợ nhiều cha mẹ.

Trong buổi gặp, nhận quà của nhóm và khán giả, 2 vợ chồng xúc động hát tặng lại mọi người trước khi chia tay. Giọng ca của 2 vợ chồng 80 tuổi từng một thời làm khán giả miền Nam say mê vẫn còn nhưng đã run run theo năm tháng.

Minh Phi

Ảnh, video: NLDK