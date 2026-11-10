NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, việc giải thưởng âm nhạc uy tín và lâu đời hàng đầu Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường sự kiện âm nhạc Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải thưởng âm nhạc uy tín và lâu đời hàng đầu Hàn Quốc – Golden Disc Awards (GDA) lần thứ 41 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Sự kiện này đã đưa Việt Nam trở thành thành phố nước ngoài thứ 8 đăng cai GDA, tiếp nối danh sách các trung tâm giải trí lớn trong khu vực như Osaka, Kuala Lumpur, Bắc Kinh, Bangkok, Jakarta, Fukuoka và Đài Bắc.

Đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc tổ chức tại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (VCIDA) tham gia với tư cách Đối tác Quốc gia của GDA 41.

Stray Kids giành giải thưởng "Album của năm" tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40. Ảnh: JYP Entertainment.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về tin vui này, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, việc BTC GDA lựa chọn Hà Nội làm điểm đến cho kỳ trao giải thứ 41 là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường sự kiện âm nhạc Việt Nam. Thực tế từ các kỳ đại hội trước tại Bangkok hay Jakarta từng chứng kiến khoảng 35.000 khán giả tham dự mỗi kỳ, trong khi chương trình diễn ra hai ngày tại Fukuoka cũng thu hút tới 60.000 lượt người xem.

Tuy nhiên, theo ông Biên, giá trị của một đại tiệc âm nhạc tầm cỡ quốc tế như GDA khi đến Việt Nam không dừng lại ở những con số kỷ lục về lượng khán giả hay dàn sao đình đám. Đằng sau ánh đèn sân khấu là cả một chuỗi hoạt động công nghiệp liên hoàn: từ sản xuất chương trình, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ biểu diễn, quản trị bản quyền, truyền thông đa nền tảng, quảng cáo cho đến dịch vụ lưu trú, du lịch và tiêu dùng văn hóa. Đây chính là phần giá trị cốt lõi mà ngành công nghiệp văn hóa nội địa cần nhận diện và khai thác triệt để.

Vị thế này đặt VCIDA vào điểm tựa kết nối giữa các đối tác quốc tế với hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo, doanh nghiệp và lực lượng sản xuất trong nước. Đây là phương thức tiếp cận thực tiễn, giúp mở rộng thị trường và tạo lập không gian hợp tác dài hạn cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Xa hơn một kỳ trao giải, theo ông Biên, GDA 41 đặt ra lời giải cho bài toán định vị của công nghiệp âm nhạc Việt Nam trên bản đồ khu vực. Sự kiện là cột mốc để thúc đẩy Việt Nam chuyển mình từ vị thế một thị trường tiêu thụ sản phẩm giải trí quốc tế sang vai trò chủ động kiến tạo, sản xuất và xuất khẩu các giá trị văn hóa. Việc VCIDA trở thành Đối tác Quốc gia của GDA 41 vì vậy mang ý nghĩa mở đường: tạo dựng một môi trường kết nối thực chiến để các chủ thể văn hóa Việt Nam học hỏi, trưởng thành và từng bước tự tin bước ra thị trường toàn cầu.

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt thành tựu nổi bật trong năm. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng, chương trình còn thu hút sự quan tâm nhờ những màn trình diễn được dàn dựng riêng, các tiết mục kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ và quy mô sân khấu được đầu tư qua từng mùa.