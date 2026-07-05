Phóng viên có buổi gặp ca sĩ Cho Hae Ryong tại nhà riêng ở phường An Khánh, TPHCM. Ông xã chị - nghệ sĩ, TS. Đào Nhật Quang ngồi cạnh hỗ trợ vợ suốt cuộc trò chuyện.

Buổi gặp khó quên với Tổng thống Lee Jae Myung tại Hà Nội

- Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi tự hỏi rằng liệu mình đã phát âm đúng tên chị chưa và vì sao một nữ ca sĩ xinh đẹp, nữ tính lại có cái tên mạnh mẽ (Hae Ryong) đến vậy?

Cho Hae Ryong: Thật ra, tên tôi vốn là Cho Hye Ryoung nhưng do ngày xưa làm hộ chiếu ở hải quan bị sai nên dùng tên Hae Ryong đến giờ. Đôi lúc, tôi cũng muốn sửa tên lại nhưng thôi, vì mọi người cũng quen gọi tôi như vậy rồi.

Ca sĩ Cho Hae Ryong biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Chụp màn hình

- Chị có cảm xúc gì khi biết ở hàng ghế khán giả có các vị lãnh đạo đang nghe mình hát?

Cho Hae Ryong: Có lẽ tôi là một ca sĩ rất may mắn khi từng có cơ hội biểu diễn trước các vị lãnh đạo Hàn Quốc, các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, các nhân viên Chính phủ Nga... và gần đây là các vị lãnh đạo Việt Nam. Có lẽ đã quen rồi, tôi không áp lực lắm, chỉ thấy vinh hạnh, thú vị và nhiều năng lượng hơn.

Nghệ sĩ, TS Đào Nhật Quang: Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Hae Ryong được ra Hà Nội gặp gỡ Tổng thống Lee Jae Myung vào sáng 22/4 với tư cách nghệ sĩ Hàn Quốc đang hoạt động tại TPHCM.

Rất tiếc, ngay sau buổi gặp, chúng tôi lên máy bay trở về TPHCM. Bởi buổi tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân.

Sau buổi lễ, ban tổ chức gọi điện cho tôi nói rằng rất tiếc khi không kịp mời Hae Ryong tham gia. Biết chuyện, chúng tôi cũng tiếc mãi, nếu hai vợ chồng ở lại Hà Nội thì hôm ấy ý nghĩa biết bao!

- Lịch trình công việc gần đây của chị thế nào?

Tôi tin 5 năm sau, chúng ta sẽ rất nhớ âm nhạc 'sống', bởi những trải nghiệm, cảm xúc mà bạn nhận được khi ngồi xem trực tiếp tại đêm diễn là những giá trị không AI nào làm được. Cho Hae Ryong

Cho Hae Ryong: Trước đây, tôi đi diễn khá nhiều nhưng sau 6 năm ở Canada, tôi hiện đi diễn khoảng 1 concert/tháng. Tôi cũng chưa trở lại giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM vì mới về Việt Nam, chưa kịp làm visa dài hạn.

Ngoài ra, tôi còn thành lập nhóm Saigon Ladies Singers (gồm 11 ca sĩ, giảng viên như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Thanh Nga, Thu Hường, Hoàng Kim...), dàn hợp xướng Korean Children’s Choir khoảng 40 bé và chỉ huy một dàn hợp xướng khoảng 40 người tại nhà thờ. Bố tôi là chỉ huy nên từ bé tôi đã được bố dạy chuyên môn công việc này.

Khi thành lập dàn hợp xướng Korean Children’s Choir, tôi muốn đóng góp cho cộng đồng người Hàn tại Việt Nam, giúp các bé tiếp cận văn hóa Hàn và nước ngoài. Các em rất thích hát các bài hát Việt Nam và từng tham gia chương trình biểu diễn của HBSO.

- Là một nghệ sĩ opera nhưng hiện tại hầu như chỉ đi diễn nhạc nhẹ, chị có tiếc nhớ bộ môn?

Cho Hae Ryong: Đây là thực trạng chung, không chỉ tôi mà các học trò, các nghệ sĩ trẻ như Phạm Khánh Ngọc đều vậy, cũng rất đáng tiếc. Tôi nhớ sân khấu opera nhiều lắm chứ.

Cho Hae Ryong hát "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" tại Nhà hát Hồ Gươm

Từ năm 13 tuổi, tôi đã được trường đưa đi xem opera, thích vô cùng và ước được làm ca sĩ opera từ đó.

Tôi từng vào vai chính trong các vở như Cây sáo thần, Bastien và Bastienne của Mozart; Dido và Aeneas của Purcell hay Cavalleria Rusticana của Mascagni.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng số vai phù hợp với tôi không nhiều. Từ kỹ thuật, cách hát opera đến loại giọng, tạng người nghệ sĩ của châu Âu, Hàn Quốc và Việt Nam rất khác nhau, mà việc chọn tác phẩm phải dựa trên các nghệ sĩ Việt Nam.

Cho Hae Ryong tại nhà riêng. Ảnh: Loan Lê

Giọng tôi được xác định là Lirico Soprano bởi chưa đủ dày, nặng để trở thành Spinto, cũng không đủ cao và linh hoạt như một Coloratura.

Những bài thuộc thể loại oratorio (thanh xướng kịch), cantata (liên ca khúc) hay thính phòng nói chung phù hợp với tôi nhất. Bằng khen và giải Nhất hai cuộc thi quốc tế của tôi tại Nga và Hàn Quốc đều là giải thính phòng thay vì opera.

Ngoài ra, chúng ta thiếu các sân khấu lớn cho opera. Để tổ chức một đêm diễn opera đạt tiêu chuẩn, cần tiền bán vé từ sân khấu có quy mô khoảng 1.000-1.200 ghế, nếu chỉ có 400 ghế thì không thể làm được.

Dạo này, chúng ta hay nói AI sẽ thay thế tất cả. Nhưng tôi tin 5 năm sau, chúng ta sẽ rất nhớ âm nhạc "sống", bởi những trải nghiệm, cảm xúc mà bạn nhận được khi ngồi xem trực tiếp tại đêm diễn là những giá trị không AI nào làm được.

'Hát tiếng Việt như người Việt'

- Người Trung Quốc có câu: "Danh sư xuất cao đồ". Để dạy được một ngôi sao opera như Phạm Khánh Ngọc, tôi rất tò mò về khả năng của chị.

Cho Hae Ryong: Năm 2009, tôi bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM, đến năm 2019 mới sang Canada ở cùng 2 con. Nếu hiện tại tôi nói tiếng Việt chưa thực sự sõi thì trong 10 năm đó, tôi gần như không nói được luôn. (cười)

Ngôi sao opera Phạm Khánh Ngọc là học trò, nay là đồng nghiệp ăn ý với Cho Hae Ryong trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Tôi được thầy Tạ Minh Tâm hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Thầy Tâm đánh giá cao năng lực của tôi nên luôn giới thiệu các sinh viên giỏi cho tôi dạy. Thầy có tầm nhìn, nhận ra tiềm năng trong các em ấy và quả thật sau này các em đều trở thành những nghệ sĩ giỏi nghề.

10 năm đó, tôi hầu như dạy các em bằng giọng hát, thỉnh thoảng nói tiếng Anh. Tôi vẫn nhớ những năm 2009 Internet chưa phát triển lắm, sinh viên không có nhiều video tài liệu để tham khảo hay ChatGPT để hỏi như bây giờ.

Để tổ chức một đêm diễn opera đạt tiêu chuẩn, cần tiền bán vé từ sân khấu có quy mô khoảng 1.000-1.200 ghế, nếu chỉ có 400 ghế thì không thể làm được. Cho Hae Ryong

Vì vậy, các sinh viên xem việc học tôi - với kinh nghiệm, đào tạo bài bản từ Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc), Nhạc viện Quốc gia Novosibirsk (Nga) - là cơ hội lớn.

Ngược lại, tôi cũng học nhiều về tiếng Việt từ các em. Dù không nói tốt, tôi vẫn có thể nghe hiểu hầu hết điều người khác nói.

- Ở Việt Nam gần 20 năm, vì sao đến nay chị vẫn chưa thực sự nói sõi tiếng Việt?

Cho Hae Ryong: Tôi nói tiếng Hàn đến khoảng 70% trong cuộc sống, chỉ sử dụng tiếng Việt khi đi dạy tại Nhạc viện TPHCM. Ở nhà, tôi với chồng và các con thường trò chuyện với nhau không chỉ bằng tiếng Việt mà còn tiếng Hàn, Anh và Nga.

Cho Hae Ryong trong sự kiện gần nhất. Ảnh: NVCC

Người Việt Nam rất thân thiện và bao dung với người nước ngoài. Mỗi khi đi chợ, nếu tôi nói bập bẹ hoặc nói sai, mọi người đều hiểu và rất vui vẻ, không ai bắt bẻ tôi cả. Có những bạn trẻ bán hàng ở các cửa tiệm còn biết nói tiếng Hàn do yêu thích Kpop.

Đào Nhật Quang: Điều này cũng một phần do tôi. Có những hôm hai vợ chồng thống nhất sẽ nói 100% tiếng Việt nhưng chỉ được 2-3 ngày lại thôi. Tôi cũng không câu nệ ngôn ngữ nào nên chỉ nói sao cho Hae Ryong thấy tiện là được.

- Một người nói chưa thực sự sõi nhưng hát tiếng Việt lại tròn vành rõ chữ, phát âm chẳng khác người bản xứ, chị làm điều đó thế nào?

Cho Hae Ryong: Tôi thấy tiếng Việt còn khó phát âm chính xác hơn so với những tiếng nước ngoài khác. May mà hồi đại học, tôi từng được đào tạo kỹ năng hát tiếng nước ngoài hiệu quả nhất nên có thể áp dụng phương pháp đó vào tiếng Việt. Đến nay, tôi vẫn không ngừng học từ học trò và chồng để củng cố kỹ năng phát âm tiếng Việt tốt hơn.

Cho Hae Ryong hát "Hà Nội niềm tin và hy vọng" tại Nhà hát Hồ Gươm