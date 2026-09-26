Sáng 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam.

Các thành viên thuộc Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hai nước. Các thành viên là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Ông Philip Fernandez, thành viên sáng lập Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam cho biết, hội có nhiều bài viết và phát biểu giới thiệu về sự phát triển của Việt Nam.

Hội duy trì nhiều hoạt động hướng về Việt Nam, trong đó đã tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh, thống nhất đất nước và quá trình phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Canada hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện đã có những bước tiến quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của các bạn Canada dành cho Việt Nam cũng như quan hệ hai nước. Tình cảm và sự ủng hộ dành cho Việt Nam được thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, chính là nguồn động viên, cổ vũ giúp nhân dân Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn.

Dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.

Bằng uy tín, tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc của mình về Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam đề nghị các thành viên thuộc Hội tiếp tục là những người bạn, những "đại sứ nhân dân", góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và luôn sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia.

Các hội hữu nghị giữa hai nước cần đóng vai trò nòng cốt trong việc mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, tạo tính "kế thừa" cho quan hệ hai nước, tăng cường thu hút thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ, người Canada gốc Việt tham gia...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các hội cần mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân gắn với những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các hội cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy, kết nối giữa các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước, tạo thành cơ chế giao lưu thường xuyên, gắn kết lợi ích giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các địa phương hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, có những tình bạn được đo bằng năm tháng và cũng có những tình bạn được đo bằng lòng chung thủy.

Tình cảm của những người bạn Canada dành cho Việt Nam không ồn ào, không cần đáp đền, chỉ lặng lẽ bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ. Với nền tảng tình cảm quý báu ấy, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng đã được hình thành từ phong trào đoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống chiến tranh.

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Tim Buck từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1963. Đảng Cộng sản Canada cũng tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Ông Drew Garvie mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng; xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ông cũng đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Canada. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai đảng đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận - thực tiễn về xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Đảng Cộng sản Canada tiếp tục ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Canada; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.